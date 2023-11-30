فرص لمشاهدة الأضواء الشمالية الساحرة في مترو فانكوفر

على الرغم من أن توقعات الطقس الحالية في مترو فانكوفر ليست مثالية لمراقبة ظاهرة الشفق القطبي المرتقبة، إلا أنه لا تزال هناك فرصة لإلقاء نظرة على العروض المذهلة. إذا أصبحت السماء صافية، فقد يستمتع المقيمون والزوار بعروض نابضة بالحياة ومذهلة في سماء الليل.

في حين أن يوم الخميس 30 نوفمبر قد لا يقدم الظروف المثلى لمشاهدة الأضواء الشمالية، تتوقع جامعة ألاسكا فيربانكس (UAF) نشاطًا شفقيًا "عاليًا". ستكون العروض المذهلة مرئية في الأفق من مدن مثل سياتل ودي موين وشيكاغو وكليفلاند وبوسطن وهاليفاكس. على الرغم من أن فانكوفر قد لا تكون في منطقة المشاهدة الرئيسية، إلا أنه لا يزال من المفيد مراقبة الظروف الجوية وإمكانية حدوث عرض غير متوقع.

ومع ذلك، فإن الإثارة الحقيقية تنتظرنا يوم الجمعة، الأول من ديسمبر، حيث من المتوقع أن يصل النشاط الشفقي إلى ذروته. إذا كان الطقس متعاونًا، فقد يكون التوهج الأخضر الساحر للأضواء الشمالية مرئيًا في السماء مباشرة. إنها فرصة لا ينبغي تفويتها، حيث من المتوقع أن تكون العروض مرئية في الأفق حتى في المناطق البعيدة جنوب فانكوفر، مثل سالم وبويز وشيان ولينكولن وإنديانابوليس وأنابوليس.

للبقاء على اطلاع على أحوال الطقس، تقدم Weatherhood خريطة تفاعلية تضم أكثر من 50 محطة طقس في الأحياء في جميع أنحاء البر الرئيسي السفلي. يتيح ذلك للأفراد التحقق من آفاق المشاهدة في منطقتهم والتخطيط لنزهاتهم وفقًا لذلك لمشاهدة هذا المشهد السماوي المذهل.

أسئلة مكررة:

س: ما الذي يسبب الأضواء الشمالية؟

ج: الأضواء الشمالية، والمعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، هي عرض للضوء الطبيعي في الغلاف الجوي للأرض. وتحدث عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف المغناطيسي للأرض.

س: لماذا تظهر الأضواء الشمالية في أوقات معينة؟

ج: تعتمد رؤية الأضواء الشمالية على عوامل مختلفة، بما في ذلك النشاط الشمسي والعواصف الجيومغناطيسية والظروف الجوية مثل السماء الصافية.

س: هل يمكنني مشاهدة الأضواء الشمالية من فانكوفر؟

ج: على الرغم من أن فانكوفر قد لا تكون دائمًا في منطقة الرؤية الرئيسية للأضواء الشمالية، إلا أنه في ظل ظروف مواتية، فمن الممكن أحيانًا رؤية العروض في الأفق أو حتى في السماء مباشرةً في المدينة.

س: أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول توقعات الشفق القطبي الشمالي؟

ج: تقدم جامعة ألاسكا فيربانكس (UAF) خريطة لرصد الشفق القطبي عبر الإنترنت توفر معلومات عن النشاط الشفقي المتوقع في مناطق مختلفة، بما في ذلك فانكوفر والمناطق المحيطة بها.

مصادر:

– جامعة ألاسكا فيربانكس: https://www.gi.alaska.edu/monitors/aurora-forecast