أول ملاحظات مباشرة للرياح المجرية في الكون المبكر

حقق الباحثون تقدمًا غير مسبوق في فهم تطور المجرات من خلال الملاحظات المباشرة الأولى للرياح المجرية في عدد كبير من المجرات في الكون البعيد. تلعب الرياح المجرية، التي تتولد عن انفجارات المستعرات الأعظم في النجوم الضخمة، دورًا حاسمًا في تنظيم تكوين النجوم.

يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، يوتشنغ غو، أن الرياح المجرية جزء لا يتجزأ من نماذج تطور المجرات. يقول جو: "من خلال دراستنا، نظهر أنه في المرحلة المبكرة من الكون، كانت كل مجرة ​​طبيعية لديها مثل هذه الرياح". هذه الرياح هي نتيجة لنشاط تكوين النجوم وتضخ كميات كبيرة من الطاقة والزخم في الغاز، مما يؤدي إلى طرده من المجرة. هذه العملية، المعروفة باسم عملية التغذية الراجعة، هي المسؤولة عن تنظيم نمو المجرات.

بالإضافة إلى تنظيم عملية تكوين النجوم، تعمل الرياح المجرية أيضًا على تسهيل تبادل المواد بين المجرات والمناطق المحيطة بها. "كل مجرة ​​محاطة بهالة غازية. يشرح قوه: "يمكن للمجرات أن تتنفس وكذلك تستنشق الغاز". إن القدرة على تبادل المادة لها آثار مهمة على البنية العامة للمجرات وتطورها.

كانت المحاولات السابقة لمراقبة الرياح المجرية صعبة بسبب شفافية الهالات الغازية. ومع ذلك، فقد تغلب فريق البحث على هذه العقبة باستخدام أداة المستكشف الطيفي متعدد الوحدات (MUSE) الموجودة على التلسكوب الكبير جدًا. ومن خلال مراقبة المجرات عند طول موجي محدد، تمكن الباحثون من الكشف مباشرة عن انبعاث ذرات المغنيسيوم في الرياح المجرية.

ومن الجوانب المهمة في الدراسة أن الباحثين لاحظوا الرياح المجرية في أكثر من 100 مجرة ​​وحددوا الشكل المتوسط ​​لهذه الرياح، التي تشبه مخروط الآيس كريم. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لا تزال دون إجابة، بما في ذلك الخصائص الفيزيائية والتغيرات في هذه الرياح المجرية مع مرور الوقت وفي أنواع مختلفة من المجرات.

يلقي هذا البحث الرائد الضوء على المراحل المبكرة لتكوين المجرات ويقدم رؤى قيمة حول الآليات التي تشكل الكون وتطوره. إن إجراء المزيد من الدراسات حول الرياح المجرية سيعمق فهمنا لتطور المجرات والتفاعل المعقد بين النجوم والغاز والبيئة المحيطة.

المصدر: Nature، 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06718-w