تكوين الجليد والبروتينات الفطرية: كشف الغموض وراء ذلك

يبدو تكوين الجليد وكأنه عملية بسيطة، لكنه غالبا ما يتطلب مساعدة البروتينات التي تنتجها الفطريات. خلافًا للاعتقاد الشائع، لا يتجمد الماء عند نقطة التجمد المفترضة وهي 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت). في الواقع، يتجمد الماء النقي عند درجات حرارة منخفضة بشكل لا يصدق، حوالي -46 درجة مئوية (-50.8 درجة فهرنهايت). فلماذا يتجمد عند 0 درجة مئوية على أي حال؟ تكمن الإجابة في البروتينات المعروفة باسم نواة الجليد.

تقوم الكائنات الحية مثل البكتيريا والحشرات والفطريات بتوليد نواة الجليد التي تبدأ في تكوين الجليد عند درجات حرارة أعلى من تلك التي يتجمدها الماء النقي عادة. لقد بحث باحثون من جامعة يوتا وجامعة ولاية بويز في عالم نواة الجليد الفطرية لفهم المزيد عن كفاءتها في تعزيز ومنع تكوين الجليد.

أجرى الفريق دراسة على النوى التي تنتجها فطريات Fusarium acuminatum واكتشف أنشطة مثيرة للاهتمام في ربط الجليد وتشكيل الجليد. تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى وجود صلة محتملة بين نمو الجليد والتثبيط، مما يلقي الضوء على الخصائص الفريدة لنواة الجليد الفطرية.

تعمل نواة الجليد على تسريع عملية التنوي، حيث تبدأ جزيئات الماء في تكوين بلورات الجليد. يعاني الماء النقي من التنوي بسبب الحركة الجزيئية الثابتة التي تعيق تكوين النواة البلورية. تساعد بروتينات نواة الجليد في تجميع جزيئات الماء وتشكيل هذه النواة، وتكون بعض نواة البكتيريا فعالة جدًا بحيث يتم استخدامها لصنع الثلج في منتجعات التزلج.

ووجد الفريق أيضًا أن نويات الفيوزاريوم، على الرغم من كونها أصغر من تلك التي يتم تصنيعها بواسطة الكائنات الحية الأخرى، تمتلك كفاءة استثنائية. يمكن لهذه البروتينات الفطرية أن تتحد معًا لتكوين هياكل معقدة تساعد بشكل كبير في نواة الجليد. وحتى عندما تم تخفيض مستوياتها في المختبر، فإنها لا تزال تؤدي إلى عملية التنوي.

يبقى لغزا لماذا تنتج الفطريات هذه النوى الجليدية. وبينما يتوقع الباحثون أنه قد يكون تكيفًا مفيدًا أو أثرًا جانبيًا عرضيًا، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لكشف الغرض الحقيقي وراء إنتاجهم.

مستوحاة من خصائص مضادة للتجمد في الضفادع، والتي تستخدم نواة الجليد للتحكم في مكان تشكل الجليد والحفاظ على نفسها على قيد الحياة أثناء السبات، هل من الممكن أن يكون للفطريات آلية مماثلة؟ يبقى هذا السؤال دون إجابة.

مع استمرار العلماء في كشف أسرار نويات الجليد، قد نكتشف طرقًا أكثر كفاءة لتجميد الطعام، وتوليد الثلج، وتكوين السحب، وحتى تجميد الخلايا البشرية بالتبريد. يحمل المستقبل إمكانية الابتكارات المجمدة.