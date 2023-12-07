لغز عمره 50 عامًا: حفريات تم التعرف عليها بشكل خاطئ على أنها نباتات هي في الواقع سلاحف صغيرة

تم أخيرًا حل القضية التي حيرت العلماء طوال الخمسين عامًا الماضية. تم إعادة تصنيف حفريتين دائريتين صغيرتين، كان يُعتقد في الأصل أنهما نباتات، على أنهما سلاحف صغيرة. تم جمع الحفريات من قبل كاهن كولومبي يدعى بادري جوستافو هويرتاس بين الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي في بلدة فيلا دي ليفا.

في وقت اكتشافهم، أخطأ هويرتاس في تعريف الحفريات على أنها نباتات بسبب ما بدا وكأنه نمط أوراق على كل عينة. ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في المتحف الميداني في شيكاغو، أن الأجسام المستديرة هي في الواقع سلاحف صغيرة.

وأوضح فابياني هيريرا، وهو جزء من فريق البحث: "عندما تنظر إليها بالتفصيل، فإن الخطوط التي تظهر على الحفريات لا تبدو مثل عروق النبات - كنت متأكدًا من أنها على الأرجح عظمة". وبعد مزيد من التحليل، تبين أن الحفريات تعود إلى فترة ما بين 132 و113 مليون سنة مضت، مما يضعها في عصر الديناصورات.

والأمر الأكثر روعة هو أن السلاحف الصغيرة كانت تفقس للتو عندما لقيت حتفها. قال عالم الحفريات إدوين ألبرتو كادينا، الذي تمت استشارته بشأن الحفريات: "يبدو هذا بالتأكيد مثل درع - الصدفة العلوية العظمية للسلحفاة". ومع فحص المزيد من الصور التفصيلية، أصبح من الواضح أن السلاحف كانت صغيرة جدًا. تعجب كادينا قائلاً: "هذا أمر رائع، لأن هذه ليست سلحفاة فحسب، ولكنها أيضًا عينة صغيرة جدًا."

في ضوء هذا الاكتشاف الرائد، أطلق الباحثون على الحفريات مازحين اسم "Turtwig"، على اسم شخصية بوكيمون مشهورة وهي عبارة عن اندماج سلحفاة ونبات. إن إعادة تصنيف هذه الحفريات بمثابة تذكير بالتطور المستمر والتحسن في فهمنا للعالم الطبيعي.