تظهر دراسة جديدة أن الألعاب النارية تؤثر سلبًا على هجرة الطيور

سلطت دراسة دولية حديثة أجراها باحثون في جامعة أمستردام الضوء على الآثار الضارة للألعاب النارية على أعداد الطيور خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة. وتدعو الدراسة التي تحمل عنوان "اضطراب الألعاب النارية عبر مجتمعات الطيور" والتي نشرت في مجلة Frontiers in Ecology and the Environment، إلى إنشاء مناطق كبيرة خالية من الألعاب النارية حول العالم.

استخدمت الدراسة بيانات من رادارات الطقس وأعداد الطيور لتحليل استجابات الطيران الفورية للطيور كرد فعل للألعاب النارية. ووجد الباحثون أن الاستخدام الجماعي للألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة يؤثر على الطيور على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات. وتكون التأثيرات أكثر وضوحًا خلال الكيلومترات الخمسة الأولى، ولكن لا يزال هناك عدد أكبر بكثير من الطيور التي تحلق ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات مقارنة بالليالي العادية.

وكشفت الدراسة أن الطيور الكبيرة، مثل الإوز والبط والنوارس، تتأثر بشكل خاص بالألعاب النارية. تطير هذه الطيور على ارتفاعات ملحوظة لساعات بعد بدء الألعاب النارية، مما قد يؤدي إلى مخاطر مثل التعرض لسوء الأحوال الجوية أو وقوع حوادث بسبب الذعر.

إن عواقب الألعاب النارية على أعداد الطيور مرتفعة بشكل خاص في هولندا، حيث يعيش 62% من كل الطيور ضمن دائرة نصف قطرها 2.5 كيلومتر من المناطق المأهولة. وهذا يشكل تحديات للطيور خلال أشهر الشتاء الباردة عندما يكون الحفاظ على الطاقة أمرًا بالغ الأهمية.

وللتخفيف من هذه الآثار السلبية، يقترح الباحثون إنشاء مناطق خالية من الألعاب النارية وتقليل استخدام الألعاب النارية الصاخبة والمتفجرة. يقترحون استكشاف بدائل مثل عروض الطائرات بدون طيار أو الألعاب النارية المزخرفة دون حدوث انفجارات عالية لتقليل إزعاج مجموعات الطيور.

بالإضافة إلى التأثير على الطيور المهاجرة، يجدر النظر في التأثيرات الشاملة للألعاب النارية على الحياة البرية. في حين أن تركيز هذه الدراسة كان على مجموعات الطيور، فإن الحيوانات الأخرى، بما في ذلك الكلاب والحيوانات الأليفة، يمكن أن تعاني أيضًا من الصدمة والضيق بسبب الضوضاء العالية المرتبطة بعروض الألعاب النارية.

يمكن أن يؤدي تنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للألعاب النارية على الحياة البرية إلى احتفالات أكثر مسؤولية من الناحية البيئية مع الحفاظ على روح الفرح والاحتفال.