اكتشاف العالم المفقود في صحراء بونا دي أتاكاما بالأرجنتين

كشف اكتشاف حديث في صحراء بونا دي أتاكاما بالأرجنتين عن عالم خفي داخل بحيرات هذه الصحراء المرتفعة. تتميز هذه البيئة التي لم تكن معروفة سابقًا للعلم، بوجود نظام من البحيرات المحاطة بالسهول المالحة. نظرًا لجفافها الشديد، تعد صحراء بونا دي أتاكاما غير ملائمة لمعظم أشكال الحياة، لكن الباحثين قاموا الآن بتوثيق نظام بيئي مزدهر داخل هذه البحيرات.

عثرت عالمة الأحياء الدقيقة ماريا فارياس والبروفيسور بريان هاينك من جامعة كولورادو بولدر على هذا العالم الخفي خلال رحلة استكشافية العام الماضي. انطلق العلماء في رحلة مليئة بالتحديات، حيث قادوا السيارة لمدة تسع ساعات على طريق ترابي وأقاموا في قرية صغيرة. وبالاستعانة بصور الأقمار الصناعية، لاحظ هاينك ما يبدو أنه شبكة من البحيرات، مما حفزهم على المزيد من الاستكشاف.

وعلى الرغم من الصعوبات، فقد أثمرت الجهود عندما اكتشف هاينك وفارياس 12 بحيرة تمتد على مساحة 25 فدانًا. ولاحظوا داخل الماء ستروماتوليتات رائعة، وهي مجتمعات ميكروبية تشكل أكوامًا كبيرة من الصخور. تشبه هذه الستروماتوليت تلك التي كانت موجودة على الأرض منذ مليارات السنين خلال العصر الآخي المبكر.

وتمتد أهمية هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من فهم الحياة القديمة على الأرض. ويشير هاينك إلى أن البحيرات يمكن أن توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تطور الحياة على المريخ، الذي كان مشابهًا للأرض في السابق. ومن خلال دراسة هذه المجتمعات الحديثة، يمكن للعلماء اكتساب معرفة قيمة حول ما يجب البحث عنه عند فحص الصخور المريخية بحثًا عن علامات الحياة الماضية.

ولسوء الحظ، هناك حاجة ملحة لإجراء المزيد من التجارب والأبحاث في هذه البيئة الفريدة، حيث قامت إحدى الشركات بالفعل بتأجير المنطقة لتعدين الليثيوم. من المحتمل أن يغير مشروع التعدين البحيرات ويحولها إلى الأبد. وعلى الرغم من هذا التهديد، يظل البروفيسور هاينك مندهشًا من هذا الاكتشاف ويؤكد على التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه على الفهم العلمي.

تذكرنا مثل هذه الاكتشافات أنه حتى في عالمنا الحديث، هناك عجائب خفية تنتظر الكشف عنها. توفر صحراء بونا دي أتاكاما تذكيرًا صارخًا بالأسرار التي لا تزال تكمن تحت سطح الأرض.