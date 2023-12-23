البشر في خطر: الانقراض الجماعي السادس

ملخص: يحذر العلماء من أن البشر قد يكونون معرضين لخطر الانقراض الجماعي السادس المستمر، الناجم عن السلوك البشري المدمر وأزمة المناخ الناتجة. تشير دراسة إلى أن الأنواع الحيوانية تختفي بمعدل 35% أعلى من المتوقع. في حين أن الفائزين والخاسرين يظهرون دائمًا أثناء الانقراضات الجماعية، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن مصير البشرية. يمكن للانقراض الجماعي السادس أن يغير المحيط الحيوي، مما يجعل من الصعب على البشر البقاء على قيد الحياة دون اتخاذ إجراءات كبيرة. سوف يتعافى التنوع البيولوجي، لكن من الصعب التنبؤ بالفائزين في حدث الانقراض هذا. إن فهم الانقراضات الجماعية الماضية يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لما قد يحدث خلال الانقراض الحالي.

كشف الحقيقة: انقراض الديناصورات

على الرغم من حدوث الانقراضات الجماعية عبر تاريخ الأرض، إلا أن العلم وراء فهمها لا يزال جديدًا نسبيًا. لقد سمح التقدم في التأريخ الإشعاعي للباحثين بتحديد عمر الصخور القديمة بدقة. وقد مهد هذا الطريق للعمل الرائد للفيزيائي لويس ألفاريز الحائز على جائزة نوبل وابنه والتر. وفي عام 1980، نشروا بحثًا يكشف عن "شذوذ الإيريديوم"، وهي طبقة من الصخور الرسوبية الغنية بالإيريديوم الموجودة في عدة مواقع حول العالم. تم ربط هذا الشذوذ في النهاية بتأثير كويكب ضخم، والذي تسبب في حدث الانقراض الذي قضى على الديناصورات.

في البداية، قوبلت هذه الشكوك بالتشكيك، لكن المزيد من الأبحاث أكدت وجود شذوذ الإيريديوم، وتم تحديد حفرة قبالة ساحل شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، والمعروفة باسم فوهة تشيككسولوب، كموقع التأثير. أدى التبريد العالمي، الناجم عن الاصطدام، إلى حدث الانقراض عن طريق حجب الشمس وتعطيل عملية التمثيل الضوئي. وكانت آثار الاصطدام مدمرة، حيث تساقط الحطام وتسببت موجات المياه الشبيهة بالتسونامي في دمار واسع النطاق.

لقد خلق اختفاء الديناصورات فرصة للثدييات، بما في ذلك البشر، للازدهار في المشهد البيئي الجديد. ومع ذلك، من المهم التعلم من الماضي والتعرف على حجم أحداث الانقراض هذه، حيث تواجه البشرية مستقبلًا محتملاً يكون فيه العمل الدرامي ضروريًا لضمان البقاء. إن فهم الدروس المستفادة من الانقراضات الجماعية السابقة يمكن أن يساعد في توجيه استجابتنا للأزمة الحالية وحماية تنوع الحياة على الأرض.