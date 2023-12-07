ثقب الشمس الإكليلي يثير الاهتمام بالنشاط الشمسي

ملخص: يتسبب الثقب الإكليلي للشمس، والذي يبلغ حجمه حوالي خمس مرات حجم كوكب المشتري، في إحداث ضجة في النظام الشمسي. وعلى الرغم من أن الثقب يدور بعيدًا عن الأرض، إلا أنه أطلق مؤخرًا جسيمات في اتجاهنا، مما أدى إلى حدوث عاصفة شمسية خفيفة. الثقوب الإكليلية هي مساحات كبيرة ينفتح فيها المجال المغناطيسي للشمس، وتظهر على شكل بقع داكنة بأطوال موجية للأشعة فوق البنفسجية. يبلغ حجم الثقب الإكليلي الأخير حوالي 800,000 كيلومتر، مما يجعله أكبر بكثير من قطر المشتري. يمكن للرياح الشمسية القادمة من الثقب أن تتفاعل مع الغلاف المغناطيسي للأرض وتخلق شفقًا جميلًا. وفي حين أن العواصف الشمسية يمكن أن تتداخل مع شبكات الطاقة وأنظمة الاتصالات، إلا أن آثار العاصفة الأخيرة كانت ضئيلة.

نشاط شمسي غير مسبوق يثير الاهتمام بالظواهر الشمسية

كان مصدر ضوء الشمس نشطًا بشكل خاص في الآونة الأخيرة، حيث استحوذ على انتباه العلماء ومراقبي النجوم على حدٍ سواء. لوحظ وجود ثقب إكليلي ضخم، يتجاوز حجم كوكب المشتري بخمس مرات، وهو يطلق جسيمات إلى النظام الشمسي. وقد أثار هذا الحدث الاهتمام والفضول فيما يتعلق بسلوك الشمس.

تمر الشمس بدورات من النشاط المتزايد، تعرف باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية، تليها فترات من الهدوء النسبي، تسمى الحد الأدنى للطاقة الشمسية. تتزامن هذه الدورات مع الدورات المغناطيسية، حيث يعكس القطبان الشمالي والجنوبي للشمس موضعهما. ومن المتوقع أن يحدث الحد الأقصى التالي للطاقة الشمسية في عام 2024 تقريبًا.

الثقوب الإكليلية هي ظواهر رائعة تحدث عندما يكشف المجال المغناطيسي للشمس عن فتحات واسعة. ولا يمكن ملاحظة هذه الثقوب إلا في الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية، وتظهر على شكل بقع داكنة أكثر برودة وأكثر قتامة من محيطها. لقد دار الثقب الإكليلي الحالي بعيدًا عن الأرض، بقياس مذهل يبلغ 800,000 ألف كيلومتر على طول محوره الأطول.

في السابق، كان الثقب الإكليلي يواجه الأرض، مما أدى إلى حدوث عاصفة شمسية خفيفة يومي 4 و5 ديسمبر. تتفاعل الرياح الشمسية الصادرة من الثقب مع الغلاف المغناطيسي للأرض، مما ينتج عنه ظواهر طبيعية مثل الشفق القطبي الآسر. في حين أن العواصف الشمسية لديها القدرة على تعطيل شبكات الطاقة وعمليات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، فإن العاصفة الأخيرة وصلت فقط إلى مستويات G1 إلى G2، مما تسبب في الحد الأدنى من التأثيرات.

وقد أثار النشاط المكثف للشمس الاهتمام العلمي، مما دفع الباحثين إلى التعمق أكثر في ألغاز نجمنا. ومن خلال دراسة هذه الظواهر، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لسلوك الشمس وتأثيراته على كوكبنا.