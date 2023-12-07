تكوين الأرض: رؤى جديدة حول وجود العناصر الأساسية للحياة

لقد اعتقد الباحثون منذ فترة طويلة أن العناصر الحاسمة الضرورية للحياة، مثل الكبريت والنيتروجين، وصلت إلى الأرض من خلال اصطدام الكويكبات. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة تتحدى هذه النظرية، وتشير إلى أن هذه العناصر الأساسية، المعروفة باسم المواد المتطايرة، ربما كانت موجودة على الأرض منذ بدايتها.

وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Advances، على الكالكوجينات، وهي مجموعة من العناصر المتطايرة التي تشمل الكبريت والسيلينيوم والتيلوريوم. ومن المعروف أن هذه العناصر تتبخر بسهولة مقارنة بعناصر أخرى مثل الكربون والهيدروجين. ومن خلال فهم كيفية نشوء هذه المواد المتطايرة وشق طريقها إلى الأرض، يكتسب العلماء رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي للكوكب وقابلية العيش المحتملة في العوالم الأرضية الأخرى.

تقليديًا، تشير نظرية "القشرة المتأخرة" إلى أن الأرض تشكلت من مواد منخفضة المواد المتطايرة واكتسبتها لاحقًا من خلال تأثيرات الأجسام الغنية بالمواد المتطايرة في النظام الشمسي الخارجي. ومع ذلك، فإن البحث الجديد يتحدى هذه النظرية، ويقترح أن الأرض كانت تمتلك جميع العناصر المتطايرة الضرورية للحياة أثناء تكوينها. وتتوافق هذه النتائج مع دراسة أخرى ركزت على أصل الماء على الأرض، مما يدعم فكرة أن المواد المتطايرة في الأرض كانت موجودة منذ البداية.

للتحقيق في أصل المواد المتطايرة، استخدم الباحثون تقنية حسابية تسمى حساب المبادئ الأولى. سمحت لهم هذه التقنية بتحليل سلوك النظائر، وهي متغيرات لعنصر بأعداد مختلفة من النيوترونات. ومن خلال مقارنة تنبؤاتهم النظائرية مع القياسات الفعلية لنظائر الكالكوجين على الأرض، اكتشف الباحثون أنه تم الاحتفاظ بالعديد من المواد المتطايرة طوال فترة تكوين الأرض، على عكس الافتراضات السابقة.

في حين ركزت هذه الدراسة على الكالكوجينات، يتم تشجيع الأبحاث المستقبلية لاستكشاف المواد المتطايرة الأخرى الضرورية للحياة، مثل النيتروجين. بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء المزيد من التحقيقات حول كيفية تصرف هذه العناصر في ظل الظروف القاسية يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول تكوين الأرض وقابلية الكواكب الخارجية للسكن.

ومن خلال تحدي النظريات القديمة وإلقاء ضوء جديد على تاريخ الأرض المبكر، يفتح هذا البحث إمكانيات مثيرة لفهم أصول العناصر التي تدعم الحياة.