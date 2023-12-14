الطيور المبكرة: الحمض النووي للإنسان البدائي مرتبط بأشخاص الصباح

تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يفضلون الذهاب إلى الفراش مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا قد يتشاركون في نفس الحمض النووي الذي يمتلكه إنسان نياندرتال وقريب آخر منقرض. وقام باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بمقارنة الجينات المرتبطة بالنشوء المبكر لدى الإنسان الحديث مع الحمض النووي الخاص بإنسان النياندرتال والدينيسوفان. باستخدام قاعدة بيانات كبيرة مقرها المملكة المتحدة، وجدت الدراسة أن الأفراد الذين لديهم نفس المتغيرات الجينية المبكرة مثل إنسان نياندرتال كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن تفضيلهم للاستيقاظ مبكرًا.

وأوضح عالم الوراثة التطورية توني كابرا من جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو أن العديد من البشر المعاصرين يحملون جين النياندرتال لأنه ساعد أسلافهم على التكيف مع الحياة في شمال أوروبا. ولا يرتبط هذا الجين ارتباطًا مباشرًا بكونك شخصًا صباحًا، بل يرتبط بامتلاك ساعة داخلية تعمل بشكل أسرع ويمكنها التكيف بشكل أفضل مع التغيرات الموسمية في مستويات الضوء. ويشير الباحثون إلى أنه عند خطوط العرض الأعلى، حيث تختلف مستويات الضوء بشكل كبير على مدار العام، فإن وجود ساعة داخلية أكثر مرونة كان مفيدًا للبقاء على قيد الحياة.

وعلق البروفيسور مارك ماسلين من جامعة كوليدج لندن، والذي لم يشارك في الدراسة، على النتائج، قائلا إن الأدلة الجينية تدعم الآن فكرة أن بعض الأفراد هم حقا "أشخاص صباحيون". عندما هاجر البشر من أفريقيا الاستوائية إلى أوراسيا، واجهوا إنسان نياندرتال الذي تكيف بالفعل مع المناخ البارد. توفر الدراسة مزيدًا من التبصر في أوجه التشابه الجيني بين البشر المعاصرين وأقاربهم المنقرضين.

عاش إنسان النياندرتال والدينيسوفان لمئات الآلاف من السنين، يمارسان الصيد والجمع، قبل أن يختفيا في النهاية من السجل الأحفوري منذ حوالي 40,000 ألف عام. يلقي هذا البحث الضوء على الإرث الوراثي الذي تركه هؤلاء الأقارب القدماء في الإنسان الحديث، مما يساعد على تفسير الأسس البيولوجية لأنماط النوم وإيقاعات الساعة البيولوجية.