الميركاتس: الجانب المظلم من المخلوقات اللطيفة

ملخص: تكشف الأبحاث الحديثة أنه وراء مظهرها الرائع، تمتلك حيوانات السرقاط طبيعة قاسية ومميتة. تُظهِر إناث الميركات، على وجه الخصوص، سلوكيات متطرفة للقضاء على المنافسين وتأكيد الهيمنة. تسلط هذه النتائج الضوء على العوامل الوراثية والهرمونية التي تساهم في عدوانية حيوانات السرقاط.

الميركاتس، المعروفة بجاذبيتها، ليست ضارة كما تبدو. كشفت دراسة حديثة أجراها العلماء عن الجانب المظلم لهذه المخلوقات الرائعة. إناث الميركات، قائدات مجموعاتهن، قادرات على القيام بأفعال قاسية للحفاظ على تفوقهن.

اكتشف الباحثون أن أنثى السرقاط المهيمنة تمتلك تعبيرًا جينيًا فريدًا يعزز جهازها المناعي، مما يجعلها أكثر خطورة. وتتشابه الجينات المسؤولة عن مناعتهم مع تلك الموجودة في ذكور قردة البابون البرية، حيث تلعب المنافسة الجسدية دورا كبيرا في تحديد التسلسل الهرمي والتزاوج.

تعيش حيوانات السرقاط في مجموعات عائلية تسمى الغوغاء، وتقود المجموعة أنثى الأم. تتحكم هذه الأنثى المهيمنة بما يصل إلى 80% من عملية التكاثر وتثبت هيمنتها من خلال القضاء على أي منافسين محتملين. تصبح الأقارب والأبناء الإناث أهدافًا للعدوان إذا شكلوا تهديدًا لسيطرة الأنثى المهيمنة.

كشفت المزيد من الأبحاث أن انحراف التكاثر لدى أنثى الميركات يكون شديدًا، حيث تقوم الأنثى المهيمنة بتربية ما يصل إلى 72 ذريًا خلال حياتها، بينما لا تنتج الإناث ذات الرتبة الأدنى أي ذرية. ويلاحظ هذا النمط أيضًا في ذكور الميركاتس.

واستكشفت الدراسة أيضًا الجوانب الهرمونية للهيمنة في حيوانات السرقاط. كان لدى الذكور والإناث المسيطرين مستويات أعلى من الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، مما يشير إلى التحديات التي يواجهونها داخل التسلسل الهرمي الاجتماعي. ومن المثير للاهتمام أن أنثى السرقاط المهيمنة أظهرت مستويات أعلى من الأندروجينات، والهرمونات المرتبطة بالنمو والتكاثر.

علاوة على ذلك، وجد العلماء أن إناث السرقاط المهيمنة لديها استجابة متزايدة للمحفزات الالتهابية مقارنة بالذكور، مما يشير إلى أن أجسامها مجهزة بشكل أفضل لمحاربة العدوى. تدعم هذه النتائج الفرضية القائلة بأن الوضع الاجتماعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطاقة اللازمة لتحقيق الهيمنة.

وفي الختام، فإن المظهر البريء لحيوانات الميركات يخفي حقيقة أكثر قتامة. إن إناث الميركات لا تعرف الرحمة في سعيها للهيمنة، والقضاء على المنافسين وتأمين سيطرتها من خلال وسائل عدوانية. توفر العوامل الوراثية والهرمونية التي تحرك عدوانهم رؤى قيمة حول الديناميكيات المعقدة لمجتمع الميركات.