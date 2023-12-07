دراسة تكشف عن تنوع مدهش في النظام الغذائي للخفافيش

كشف بحث جديد أجراه معهد لايبنيز لتحليل تغير التنوع البيولوجي (LIB) عن مجموعة واسعة بشكل غير متوقع من أنواع الحشرات التي تستهلكها خفافيش ليسلر من خلال تحليل الحمض النووي لفضلاتها. وتلقي الدراسة، التي نشرت في مجلة بيانات التنوع البيولوجي، الضوء على العادات الغذائية لهذه الخفافيش وتسلط الضوء على أهمية فهم التفضيلات الغذائية للحفاظ على الأنواع.

قد يكون تحديد النظام الغذائي لأنواع الحيوانات الصغيرة، وخاصة تلك التي تنشط ليلاً، أمرًا صعبًا. واجه فريق الدراسة صعوبات إضافية لأن خفافيش ليسلر تعيش في الغابات، مما يجعل من الصعب تحديد موقعها. ومع ذلك، من خلال تتبع الخفافيش بأجهزة إرسال لاسلكية في الغابة ليلاً، تمكن الباحثون من جمع عينات من فضلات الخفافيش، التي تحتوي على حمض نووي قيم.

وباستخدام "فخ ذرق الطائر" المصمم خصيصًا، قام الفريق بجمع الفضلات من تجويف الخفافيش. وكشف تحليل الحمض النووي للفضلات عن أكثر من 350 نوعًا مختلفًا من الحشرات التي استهلكتها الخفافيش. وتضمنت القائمة العديد من العث والذباب والبعوض والخنافس والبق والحيوانات الصغيرة الأخرى.

وبالإضافة إلى تحديد أنواع الحشرات، لاحظ الباحثون أيضًا تغيرات في تركيبة الحشرات المستهلكة مع مرور الوقت. وفي الفترة من أواخر مارس/آذار إلى أواخر يونيو/حزيران، زاد عدد الأنواع بشكل مطرد، ثم انخفض مرة أخرى بحلول منتصف أغسطس/آب. تتوافق هذه الأنماط مع أنماط نشاط مجموعات معينة من الحشرات.

وأعربت الدكتورة سارة بورلات، رئيس قسم الترميز الفوقي في LIB، عن ارتياحها للنتائج، مشيرة إلى أهمية هذه المعلومات في جهود الحفظ. من خلال فهم الفريسة المفضلة لخفافيش ليسلر، يمكن لدعاة الحفاظ على البيئة حماية الخفافيش نفسها والموائل اللازمة لفرائسها من الحشرات بشكل أفضل.

تسلط هذه الدراسة الضوء على قيمة تحليل الحمض النووي في دراسة النظام الغذائي لأنواع الحياة البرية وتساهم في فهمنا للعلاقات المعقدة بين الحيوانات المفترسة وفرائسها في النظم البيئية الطبيعية. يعد فهم التفضيلات الغذائية والعوامل المؤثرة عليها أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجيات الحفظ والإدارة الفعالة.