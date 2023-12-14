اكتشاف جديد يكشف عن الفسفوليبيدات كجزيئات إشارة في المكثفات الخلوية

توصل الباحثون في كلية طب وايل كورنيل إلى اكتشاف رائد حول دور الفسفوليبيدات في المكثفات الخلوية، وهي حجيرات صغيرة داخل الخلايا. يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد السابق بأن الدهون الفوسفاتية تعمل بشكل أساسي في أغشية الخلايا، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث في بيولوجيا الخلية. كما أن لها آثارًا محتملة على دراسة أمراض التنكس العصبي مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) ومرض الزهايمر.

المكثفات الخلوية، والمعروفة أيضًا باسم المكثفات الجزيئية الحيوية، هي قطرات تشبه الزيت مصنوعة من البروتينات وجزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) التي تشكل حجيرات متميزة داخل الخلايا. تتمتع هذه الأجزاء بخصائص كيميائية فريدة مقارنة بالبيئة المائية المحيطة بالخلية. تلعب المكثفات أدوارًا مختلفة في الخلايا، مثل تركيز البروتينات المشاركة في العمليات الخلوية وعزل جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) أثناء أوقات الإجهاد الخلوي. وترتبط أيضًا بتكوين مجاميع بروتينية غير طبيعية تظهر في الاضطرابات التنكسية العصبية.

وفي دراستهم المنشورة في مجلة Nature Chemical Biology، اكتشف الباحثون أن المكثفات غالبًا ما تحتوي على الدهون الفوسفاتية بالإضافة إلى البروتينات والحمض النووي الريبوزي (RNA). يشير هذا إلى أن المكثفات لها وظيفة لم يتم التعرف عليها سابقًا كمراكز إشارات للفوسفوليبيدات. ووجد الباحثون أيضًا أن تغيير مستويات الفسفوليبيد يمكن أن يتلاعب بأعداد وخصائص المكثفات.

ووصف الدكتور سامي جافري، أستاذ جرينبيرج ستار في قسم علم الأدوية في كلية طب وايل كورنيل وكبير مؤلفي الدراسة، هذا الاكتشاف بأنه "اكتشاف رئيسي" يكشف عن مواقع مهمة لإشارات الدهون في الخلايا. الدكتور جيسون دوميلي، مدرس في علم الصيدلة وعضو في مختبر جافري، كان المؤلف الأول للدراسة.

يوسع هذا البحث فهمنا للمكثفات الخلوية ودورها في بيولوجيا الخلية. وهو يسلط الضوء على أهمية الفسفوليبيدات كجزيئات إشارة داخل هذه الأجزاء وصلتها المحتملة بالأمراض التنكسية العصبية. يمكن أن تؤدي الدراسات الإضافية في هذا المجال إلى رؤى جديدة واستراتيجيات علاجية محتملة لهذه الظروف الصعبة.