علماء الفلك يقومون باكتشاف رائد لقرص التراكم خارج كوكب الأرض

حقق علماء الفلك إنجازا كبيرا من خلال اكتشاف قرص مكون من الغاز والغبار يحوم حول نجم شاب في مجرة ​​أخرى غير مجرتنا. بقيادة جامعة دورهام، توصل فريق دولي من الخبراء إلى هذا الاكتشاف الرائع على بعد حوالي 163,000 سنة ضوئية من الأرض، داخل مجرة ​​مجاورة تسمى سحابة ماجلان الكبرى. تُعرف هذه المنطقة باسم N180، وتشتهر بتكوين النجوم النشط.

يمثل اكتشاف الهيكل الدوار، الذي يسمى القرص التراكمي، لحظة رائدة في الاستكشاف العلمي. تتكون أقراص التراكم من مواد مختلفة، بما في ذلك الغاز والغبار والحطام، والتي تنجذب ببطء نحو النجم النامي تحت تأثير قوى الجاذبية.

استخدم علماء الفلك مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA) في تشيلي للكشف عن هذا الحدث الاستثنائي. ومن خلال قياس حركة الغاز الكثيف المحيط بالنجم، تمكنوا من مراقبة القرص التراكمي، مشيرين إلى أنه يدور بوتيرة أسرع بالقرب من المركز مقارنة بالحافة الخارجية. وهذا التفاوت في السرعة يشكل دليلا لا يمكن إنكاره على وجود القرص، وهو ما يطلق عليه الخبراء "دليلا دامغا".

ويعتقد أن النجم نفسه يمتلك كتلة كبيرة، تقدر بحوالي 15 مرة كتلة شمسنا. يمكن أن تكون مراقبة مثل هذه النجوم الضخمة داخل مجرتنا درب التبانة أمرًا صعبًا بسبب التأثير الغامض للمواد المتربة المحيطة. ومع ذلك، فإن التركيب الفريد لسحابة ماجلان الكبرى يسمح برؤية واضحة لولادة النجوم، وبالتالي فحص تكوين القرص التراكمي.

يحمل هذا الاكتشاف أهمية كبيرة لأنه يوسع فهمنا لتكوين النجوم والقرص عبر بيئات مجرية مختلفة. ومن خلال دراسة هذه العمليات في مجرة ​​مختلفة عن مجرتنا، يكتسب علماء الفلك رؤى قيمة حول الآليات الكامنة وراء تكوين النجوم. تعرب الدكتورة آنا ماكلويد، المؤلفة الرئيسية للبحث، عن حماسها بشأن فرصة التحقيق في تعقيدات تكوين النجوم على نطاق واسع وفي سياق مجري مختلف.

يعد هذا الاكتشاف الرائد بمثابة شهادة على معرفة البشرية المتزايدة باستمرار بالكون ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف والفهم للعجائب الكونية التي تقع خارج مجرتنا.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو القرص التراكمي؟

القرص التراكمي عبارة عن هيكل يتكون من الغاز والغبار وغيرها من الحطام الذي يتشكل حول النجم النامي، ويسقط فيه تدريجيًا بسبب قوى الجاذبية.

2. كيف تم الاكتشاف؟

أصبح اكتشاف القرص التراكمي خارج المجرة ممكنًا باستخدام ALMA (مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية/تحت المليمترية)، الموجودة في تشيلي. ومن خلال قياس حركة الغاز الكثيف حول النجم، تمكن علماء الفلك من ملاحظة دوران القرص وتأكيد وجوده.

3. ما أهمية هذا الاكتشاف؟

إن اكتشاف قرص التراكم خارج المجرة يوسع فهمنا لتكوين النجوم عبر بيئات مجرية مختلفة. إنه يوفر رؤى قيمة حول العمليات التي تحكم ولادة النجوم ويساعد العلماء على كشف أسرار الكون.

4. كيف يساهم اكتشاف هذا القرص في معرفتنا بتكوين النجوم؟

تتيح دراسة تكوين النجوم في مجرة ​​خارج مجرتنا للعلماء دراسة كيفية حدوثه في بيئات كونية متنوعة. ومن خلال مقارنة هذه العمليات ومقارنتها، يمكن لعلماء الفلك الحصول على فهم أكبر للعوامل التي تشكل ولادة النجوم وتطورها.

5. ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف للاستكشاف المستقبلي؟

يمهد هذا الاكتشاف الرائد الطريق لمزيد من الاستكشاف والفهم للظواهر السماوية خارج مجرة ​​درب التبانة. إنه يحفز العلماء على توسيع آفاقهم وفتح آفاق جديدة للبحث للكشف عن المزيد من العجائب الكونية.