اكتشف علماء الفلك أول قرص تراكم خارج المجرة

توصل فريق من علماء الفلك الدوليين، بقيادة خبراء من جامعة دورهام، إلى اكتشاف مثير في مجرة ​​أخرى. للمرة الأولى على الإطلاق، اكتشفوا قرصًا من الغاز والغبار حول نجم شاب خارج مجرة ​​درب التبانة. يقدم هذا الاكتشاف الرائد دليلاً مباشرًا على عملية تكوين النجوم والكواكب في بيئة مجرية مختلفة.

تم العثور على النجم وهيكله القرصي الدوار على بعد حوالي 163,000 سنة ضوئية من الأرض، في منطقة تسمى N180 في سحابة ماجلان الكبرى. يعد القرص المتراكم، الذي يتكون من مادة تنجذب نحو النجم المتنامي بفعل قوى الجاذبية، عنصرًا حاسمًا في تكوين النجوم والكواكب.

وباستخدام مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ألما) في تشيلي، تمكن الباحثون من قياس حركة الغاز الكثيف حول النجم للكشف عن وجود القرص التراكمي. ولاحظوا أن القرص يدور بشكل أسرع بالقرب من المركز منه عند الحافة الخارجية، مما يؤكد وجوده. وتقدر كتلة النجم بنحو 15 مرة كتلة الشمس.

في مجرة ​​درب التبانة، غالبًا ما يكون من الصعب ملاحظة النجوم الضخمة مثل هذا بسبب الغبار الغامض. ومع ذلك، فإن المواد الموجودة في سحابة ماجلان الكبرى، حيث تولد النجوم الجديدة، توفر رؤية واضحة لتكوين النجوم. من خلال دراسة تكوين النجوم والقرص عبر بيئات مجرية مختلفة، يمكن لعلماء الفلك الحصول على فهم أفضل للعمليات المعنية.

وأعربت الدكتورة آنا ماكليود، المؤلفة الرئيسية للدراسة من مركز علم الفلك خارج المجرة بجامعة دورهام، عن سعادتها بالنتائج. وسلطت الضوء على أهمية القدرة على دراسة تكوين النجوم على هذه المسافات المذهلة وفي مجرة ​​مختلفة، حيث أن ذلك يوسع معرفتنا بالكون.

بشكل عام، يفتح هذا الاكتشاف الأبواب لمزيد من البحث وفهم تكوين النجوم في بيئات خارج المجرة، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين مجرتنا درب التبانة والمجرات الأخرى.

أسئلة وأجوبة

ما هو القرص التراكمي؟

القرص التراكمي عبارة عن هيكل يتكون من التراكم التدريجي للمواد مثل الغاز والغبار وغيرها من الحطام المنجذب نحو نجم أو كوكب متنامٍ بواسطة قوى الجاذبية.

ما هي سحابة ماجلان الكبرى؟

سحابة ماجلان الكبرى هي مجرة ​​مجاورة لمجرة درب التبانة. وتقع على بعد حوالي 163,000 سنة ضوئية من الأرض وتشتهر بمناطق تكوين النجوم النشطة.

كيف تم الكشف عن القرص التراكمي؟

استخدم علماء الفلك مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ألما) في تشيلي لقياس حركة الغاز الكثيف حول النجم. ولاحظوا أن القرص يدور بشكل أسرع بالقرب من المركز منه عند الحافة الخارجية، مما يؤكد وجود القرص التراكمي.