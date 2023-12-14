كشف الغموض: تأثير هول المفاجئ الذي يتحدى نظرية أونساجر المتبادلة

في دراسة رائدة، توصل باحثون من جامعة تسوكوبا وNIMS إلى اكتشاف مثير يتحدى نظرية أونساجر المتبادلة القديمة. لاحظ الفريق نوعًا جديدًا من تأثير هول حيث يختلف اتجاه انحراف التيار بناءً على اتجاه التدفق. ووفقا للنظرية، فإن مثل هذه الظاهرة لا ينبغي أن تكون ممكنة، لكن الباحثين وجدوا طريقة لتفسيرها من خلال اقتراح ترتيب مغناطيسي غير تقليدي.

يحدث تأثير هول، المعروف أيضًا باسم تأثير هول الشاذ، عندما يمر تيار كهربائي عبر موصل أو مغناطيس في وجود مجال مغناطيسي، مما يؤدي إلى جهد متعامد مع اتجاهي المجال الكهربائي والمغناطيسي. تنص نظرية أونساجر المتبادلة على أن اتجاه انحراف الإلكترونات يظل ثابتًا، بغض النظر عن اتجاه التيار في المستوى العمودي على المجال المغناطيسي.

في دراستهم، لاحظ الباحثون تأثير هول الشاذ متباين الخواص لأول مرة في طبقة رقيقة من أكسيد الإسبنيل NiCo2O4 ذات تباين مغناطيسي مخروطي. أظهر هذا التأثير الاعتماد على اتجاه التيار. ومن خلال النظر في تماثل التأثير المرصود، اقترح الفريق وجود بنية مغناطيسية تعرف باسم رباعي الأقطاب الحلقية المغناطيسية العنقودية.

لتفسير تأثير هول الشاذ هذا دون التعارض مع نظرية أونساجر المتبادلة، اقترح الباحثون نموذجًا فيزيائيًا. نجح هذا النموذج في تفسير الوجود المتزامن للرباعي الحلقي المغناطيسي والمغناطيسية الحديدية بسبب التباين المغناطيسي المخروطي.

يفتح هذا الاكتشاف عالمًا جديدًا من الإمكانيات في علوم المواد والفيزياء الأساسية. إنه يتحدى فهمنا للظواهر المغناطيسية ويثير تساؤلات حول حدود النظريات الراسخة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث للكشف عن الآليات الأساسية التي تؤدي إلى تأثير هول المثير للدهشة. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Communications المرموقة.

ومع استمرار العلماء في التحقيق في هذه الظاهرة، يصبح من الواضح أن معرفتنا بتأثير هول ما زالت بعيدة عن الاكتمال. لا يوسع هذا البحث فهمنا لظواهر النقل المغناطيسي فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على أهمية تحدي النظريات الراسخة لاكتشاف حدود علمية جديدة.