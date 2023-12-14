الطباعة ثلاثية الأبعاد: إطلاق العنان لإمكانيات جديدة من خلال الكتابة المباشرة بالحبر

في عالم التصنيع الإضافي، أحدثت الطباعة ثلاثية الأبعاد ثورة في طريقة إنشاء الهياكل المعقدة. ومن خلال ترسيب المواد طبقة تلو الأخرى باستخدام أساليب التصميم بمساعدة الكمبيوتر، تمكن الباحثون من تطوير أشكال هندسية معقدة ومنظمة بشكل جيد. وقد وجدت هذه الطريقة تطبيقات في مجالات مختلفة مثل توصيل الأدوية، والموائع الدقيقة، وأنظمة الفصل.

ومع ذلك، فإن الطلب على التفاصيل عالية الدقة كان عاملاً مقيدًا في الاستخدام الواسع النطاق للتصنيع الإضافي. توفر الكتابة بالحبر المباشر، وهي طريقة تعتمد على التشتيت، حلاً من خلال السماح بترسيب مواد الحبر المرغوبة من خلال فوهة على الركيزة. توفر هذه التقنية مجموعة واسعة من المواد القابلة للطباعة بما في ذلك البوليمرات والهلاميات المائية والسيراميك والمعادن.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Scientific Reports، اكتشف فريق من الباحثين من جامعة أوبسالا في السويد إمكانية الكتابة بالحبر المباشر باستخدام خلات السليلوز كمادة حبر. أسيتات السليلوز، وهو بوليمر نشط بيولوجيًا، متجدد وقابل للتحلل ومتوفر بكثرة، مما يجعله خيارًا جذابًا لتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد.

قام الفريق بالتحقيق في العوامل المختلفة التي تؤثر على عملية الطباعة، مثل أبعاد الفوهة، وتركيبة الحبر، وخصائص الترطيب. ومن خلال دراسة تأثير أبعاد الفوهة، تمكنوا من تحقيق دقة التفاصيل على مستوى الميكرون في الهياكل المطبوعة. تم استخدام الشعيرات الدموية المصنوعة من زجاج البورسليكات لتحضير الفوهات، وتم صياغة الحبر بعناية لملء المحقنة.

ولاستكشاف أداء الحبر، طبع الفريق حبر خلات السليلوز بنسب مختلفة على ركيزة زجاجية غير مطلية. لاحظوا تنوعًا في قابلية الطباعة ودقة الوضوح، وقاموا بفحص الآليات التي تنظم حجم الهياكل المطبوعة. لعب الترطيب بين الحبر والأسطح دورًا حاسمًا في عملية الطباعة.

ومن خلال أبحاثهم، أظهر الفريق إمكانية الكتابة بالحبر المباشر باستخدام أسيتات السليلوز. ومن خلال فهم العوامل التي تؤثر على عملية الطباعة، تمكنوا من تصميم وإنشاء بنيات معقدة. وهذا يفتح إمكانيات جديدة لاستخدام خلات السليلوز في مجالات مثل تنقية المياه، والفصل الحيوي، والأجهزة الطبية الحيوية.

تعد الدراسة بمثابة نقطة انطلاق نحو مزيد من التقدم في الكتابة بالحبر المباشر وتوسع نطاق الإمكانيات في الطباعة ثلاثية الأبعاد. ومع استمرار البحث والابتكار، فإن هذه التقنية لديها القدرة على إحداث ثورة في مختلف الصناعات وإحداث هياكل جديدة ومصممة بذكاء.