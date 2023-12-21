العلماء يناقشون ما إذا كان دوران الأرض كان ثابتًا عند 19 ساعة

انخرط العلماء في نقاش حديث حول طول دوران الأرض عبر تاريخها. في حين أنه من المعروف أن دوران الأرض قد تباطأ بشكل كبير على مدى مليارات السنين، إلا أن هناك خلافًا حول الطول الدقيق لليوم في الماضي. تقترح دراستان منفصلتان نُشرتا هذا العام أن دوران الأرض كان ثابتًا عند حوالي 19 ساعة لفترة طويلة من الزمن. وتزامنت هذه الفترة، المعروفة باسم "المليار الممل"، مع عدم إحراز تقدم في الحياة الميكروبية. فقط عندما استأنف دوران الأرض تزايده تدريجيًا منذ حوالي 600 مليون سنة، بدأت الحياة في التطور وأصبحت أكثر تعقيدًا.

ولدعم هذه الادعاءات، يبحث الباحثون عن أدلة جيولوجية في صخور الأقاليم الشمالية الغربية. توفر الرواسب الرسوبية أدلة حول طول الأيام الماضية من خلال تسجيل المد العالي المتتالي وعدد الأيام في كل شهر قمري. بالإضافة إلى ذلك، يقترح العلماء وجود "المد الحراري" الناجم عن تسخين ضوء الشمس للغلاف الجوي. ربما يكون هذا المد الحراري، الذي يشكل انتفاخات من الهواء البارد على جانبي الكوكب، قد ساهم في موازنة تأثير المد والجزر في المحيطات وأدى إلى يوم ثابت مدته 19 ساعة.

يجادل معارضو هذه الفرضية بأن دوران الأرض يتباطأ بشكل مطرد بسبب الاحتكاك الناتج عن المد والجزر في المحيطات. وهم يعتقدون أن هناك بالفعل أدلة كافية لتشويه سمعة فكرة تحديد 19 ساعة في اليوم. ومع ذلك، يشير مؤيدو النظرية إلى أن الرنين في الموجات الصوتية وتفكك قارة رودينيا العملاقة ربما يكون قد عطل الحالة المستقرة وتسبب في تغيير دوران الأرض.

إن العلاقة بين دوران الأرض وتطور الحياة هي موضوع بحث مستمر. ويتكهن بعض العلماء بأن تغير طول النهار ربما دفع البكتيريا إلى إنتاج المزيد من الأكسجين، مما أدى إلى ظهور الحياة الحيوانية. تم اقتراح وجود صلة بين دوران الأرض ومستويات الأكسجين في الغلاف الجوي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الفرضية.

بشكل عام، لا يزال الجدل الدائر حول دوران الأرض وتأثيره على تطور الحياة يأسر العلماء والباحثين على حدٍ سواء. يظل البحث عن الأدلة الجيولوجية والفهم الأعمق لتاريخ الأرض مسعى مستمرًا.