تحدد الخوارزمية المواقع الجينومية لتعدد الأدينيلات

طوّر علماء الطب في جامعة نورث وسترن خوارزمية مبتكرة يمكنها تحديد المواقع الدقيقة في الجينوم حيث تحدث عملية تكوّن عديد الأدينيلات، وهي عملية وراثية حاسمة. يتضمن تعدد الأدينيلات إضافة النيوكليوتيدات إلى الحمض النووي الريبي (RNA)، وتثبيتها وإعدادها لترجمة البروتين. تلعب هذه العملية أيضًا دورًا في تحديد متى يجب أن يتوقف نسخ الحمض النووي الريبي (RNA)، مما يمنع التعبير الجيني غير الصحيح. إن تطوير الخوارزمية لديه القدرة على تعزيز البحث في الأمراض والاضطرابات الناجمة عن الأخطاء في نسخ الحمض النووي.

في السابق، لم يكن يُعرف سوى القليل عن المواقع المحددة لتعدد الأدينيلات في الجينوم والعوامل المؤثرة عليها. ومع ذلك، فإن نماذج التعلم العميق التي أنشأها الباحثون سلطت الضوء على هذه التفاصيل المهمة. وباستخدام الخوارزمية، اكتشف الباحثون أن مواقع عديد الأدينيلات تتأثر بإشارات مختلفة في محيطها. علاوة على ذلك، فقد تمكنوا من تحديد مواقع عديد الأدينيلات الأكثر كفاءة ودقة داخل الجينوم البشري.

النماذج التي تم تطويرها في الدراسة لا تتنبأ بمواقع عديد الأدينيلات فحسب، بل توفر أيضًا نظرة ثاقبة حول كيفية تنظيم هذه المواقع والعوامل التي تساهم في اختيار مواقع الانقسام. يمكن أن يؤدي فهم هذه العمليات إلى تدخلات علاجية لتصحيح الأخطاء في عديد الأدينيلات المرتبط بالأمراض.

للمضي قدمًا، يخطط الباحثون لتوسيع خوارزميتهم لتحليل مواقع عديد الأدينيلات في الأنواع الأخرى مثل أسماك الزرد، وذباب الفاكهة، والخميرة. ومن خلال مقارنة مواقع عديد الأدينيلات عبر الكائنات الحية المختلفة، يأملون في الحصول على فهم أفضل للجوانب التطورية لهذه الإشارات الجينية ومساهمتها المحتملة في الأمراض المختلفة.

تم دعم هذا البحث الرائد، المنشور في مجلة Nature Communications، بمنح من المعاهد الوطنية للصحة، وصندوق Lynn Sage Scholar، وبرنامج تدريب ما قبل الدكتوراه في الاكتشاف المبني على البيانات الطبية الحيوية. تمهد نتائج هذه الدراسة الطريق لمزيد من التقدم في البحوث الجينية والتطوير المحتمل للعلاجات المستهدفة للاضطرابات الوراثية.