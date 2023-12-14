النماذج الحسابية الجديدة يمكن أن تُحدث ثورة في تصميم المعينات السمعية

أظهرت دراسة رائدة أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن النماذج الحسابية الحديثة، المستمدة من التعلم الآلي، لديها القدرة على تحسين تصميم المعينات السمعية، وزراعة القوقعة الصناعية، والواجهات البينية بين الدماغ والآلة بشكل كبير. تحاكي هذه النماذج بنية ووظيفة النظام السمعي البشري، مما يقرب العلماء خطوة واحدة من إنشاء أجهزة سمعية أكثر فعالية ودقة.

ركزت الدراسة على الشبكات العصبية العميقة التي تم تدريبها لأداء المهام السمعية. واكتشف الباحثون أن التمثيلات الداخلية التي تولدها هذه النماذج تشترك في خصائص مشابهة للتمثيلات التي لوحظت في دماغ الإنسان عند الاستماع إلى نفس الأصوات. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على قدرة نماذج التعلم الآلي على التقاط تعقيدات المعالجة السمعية البشرية.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أيضًا أن النماذج التي تم تدريبها على المدخلات السمعية مع ضوضاء الخلفية أنتجت أنماط تنشيط تشبه إلى حد كبير تلك التي لوحظت في القشرة السمعية البشرية. يشير هذا إلى أن دمج ضوضاء العالم الحقيقي في عملية التدريب يمكن أن يؤدي إلى تمثيلات أكثر دقة ومواءمة أفضل مع الإدراك البشري.

كما سلط البحث الضوء على التنظيم الهرمي للقشرة السمعية البشرية. كانت المراحل الأولى من النموذج تشبه إلى حد كبير القشرة السمعية الأولية، في حين أظهرت المراحل اللاحقة أوجه تشابه مع مناطق الدماغ خارج القشرة الأولية. وهذا يدعم فكرة أن المعالجة السمعية تتضمن وظائف حسابية متميزة تعمل في مراحل مختلفة.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن النماذج التي تم تدريبها على مهام مختلفة أظهرت تكرارًا أفضل لجوانب محددة من الاختبار. على سبيل المثال، كانت النماذج المدربة على المهام المتعلقة بالكلام تشبه إلى حد كبير مناطق الكلام الانتقائية في الدماغ. وهذا يؤكد على خصوصية هذه النماذج وقابليتها للتكيف بناءً على أهداف التدريب.

وبناءً على هذه النتائج، يهدف الباحثون إلى تطوير نماذج أكثر دقة يمكنها التنبؤ باستجابات الدماغ وسلوكه. لا يمكن لمثل هذه النماذج أن تعمق فهمنا للمعالجة السمعية فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تقدم كبير في تطوير أدوات السمع، وزراعة القوقعة الصناعية، والواجهات البينية بين الدماغ والآلة.

ومن خلال تجاوز حدود النمذجة الحاسوبية، يتصور العلماء مستقبلًا حيث يمكن لهذه النماذج أن تحاكي بدقة النظام السمعي البشري، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير حياة الأفراد الذين يعانون من ضعف السمع.