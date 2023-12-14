دراسة جديدة تكشف أن الانفجارات البركانية يمكن أن تحدث بعد السكون لعشرات الآلاف من السنين

ملخص: يمكن للبراكين التي كانت خاملة لعشرات الآلاف من السنين أن تنشط فجأة مرة أخرى، مما يشكل تهديدًا جديدًا للمناطق المحيطة، وفقًا لدراسة حديثة. أجرى باحثون من جامعة ELTE Eötvös Loránd ومجموعة أبحاث علم البراكين HUN-REN-ELTE، جنبًا إلى جنب مع زملاء أوروبيين، الدراسة التي ركزت على Ciomadul، أصغر بركان في منطقة الكاربات-بانونيا في رومانيا. ومن خلال دراسة المعادن المكونة للصخور، تمكن العلماء من تحديد العلامات التي سبقت الانفجارات المفاجئة واكتساب نظرة ثاقبة لتقييم المخاطر البركانية.

العنوان: البراكين يمكن أن تستيقظ من جديد بعد سبات عميق، تكشف دراسة جديدة

اكتشف العلماء أنه حتى بعد أن ظلت خاملة لآلاف السنين، يمكن للبراكين أن تستيقظ وتشكل تهديدًا كبيرًا للمناطق المحيطة بها. حطمت دراسة حديثة المعرفة التقليدية، حيث بحثت في أحدث بركان، سيومادول، وسلطت الضوء على العوامل التي تؤدي إلى الانفجارات الانفجارية. ويهدف البحث، الذي أجراه علماء مجريون بالتعاون مع زملاء أوروبيين، إلى الكشف عن العلامات التي تسبق هذه الانفجارات البركانية المفاجئة.

أظهر Ciomadul الغامض، الذي شهد العديد من المراحل الخاملة التي امتدت على فترات، عمليات إعادة تنشيط مؤخرًا. وقالت باربرا سيريب، طالبة الدكتوراه في ELTE: "لقد تشكلت نتيجة انفجارات أكثر خطورة وتفجرًا مقارنة بالحلقة النشطة السابقة". "لذا، من المهم معرفة سبب هذا التغيير في أسلوب الثوران."

وقد تعمق العلماء في دراسة المعادن المكونة للصخور لفهم سبب هذه الانفجارات والعوامل الأساسية التي تحدد أسلوبها. تم فحص الأمفيبول عن كثب، وهو معدن مهم يقدم نظرة ثاقبة لظروف الصهارة. وقد أسفرت الاختلافات في تكوينه عن أدلة حاسمة حول تدفق الصهارة ذات درجة الحرارة المرتفعة، مما يؤثر في النهاية على انفجارات الانفجارات.

كانت ثورات شيومادول عنيفة وغير متوقعة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى فهم أعمق للمخاطر البركانية وتحسين التنبؤات بالثوران. على الرغم من أن البحث لا يشير إلى استيقاظ فوري لـ Ciomadul، إلا أنه يؤكد إمكانية إعادة التنشيط السريع عندما تتراكم الصهارة المائية الساخنة. ومن خلال إجراء دراسات كمية عن صخور البراكين، يمكن للعلماء تعزيز تقييم مخاطر البراكين والتنبؤ بشكل أفضل بالانفجارات، حتى في البراكين الخاملة لفترة طويلة.

لقد اجتذب البحث غير المسبوق الذي تم إجراؤه على Ciomadul اهتمامًا دوليًا كبيرًا، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في دراسة وتقييم البراكين الخاملة لفترة طويلة. تقدم الدراسة، التي نشرت في مجلة "مساهمات في علم المعادن والبترول"، رؤى قيمة حول المرحلة الخاملة من البراكين واحتمال حدوث ثورانات غير متوقعة.