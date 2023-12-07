مناخ الأرض: لمحة عن الماضي وتحذير للمستقبل

توفر دراسة جديدة نشرت في مجلة Science فهمًا أعمق لتاريخ مناخ الأرض وتسلط الضوء على التغيرات غير المسبوقة التي تحدث اليوم. كشفت الدراسة التي أجراها اتحاد يضم 80 باحثًا من 16 دولة، أن آخر مرة تطابقت فيها مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي مع المستويات الحالية التي يحركها الإنسان كانت منذ حوالي 14 مليون سنة.

وبدلاً من جمع بيانات جديدة، قام الباحثون بتحليل التوقيعات البيولوجية والجيوكيميائية من الـ 66 مليون سنة الماضية لإعادة بناء السجل التاريخي لثاني أكسيد الكربون بدقة ملحوظة. واكتشفوا أن الهواء يحتوي على 2 جزءًا في المليون من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة ما بين 420 إلى 14 مليون سنة مضت، وهو ما يعود كثيرًا بالزمن إلى ما اقترحته التحليلات السابقة.

الآثار المترتبة على هذه النتائج كبيرة. وقد أدت الأنشطة البشرية بالفعل إلى زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنحو 50 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وإذا استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع، تشير التوقعات إلى أننا قد نصل إلى ما بين 2 إلى 600 جزء في المليون بحلول عام 800. وقد لوحظت هذه المستويات آخر مرة قبل 2100 إلى 30 مليون سنة خلال عصر الإيوسين، وهو الوقت الذي كانت فيه القارة القطبية الجنوبية خالية من الجليد وكانت الأرض خالية من الجليد. كان المناخ والنظم البيئية مختلفة بشكل كبير.

تقدم الدراسة نظرة ثاقبة للعواقب طويلة المدى لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون. ومن المتوقع أن يؤدي تضاعف ثاني أكسيد الكربون إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 2 إلى 2 درجات مئوية، ولكن على مدى مئات الآلاف من السنين. هذه الزيادة في درجة الحرارة سيكون لها تأثيرات متتالية على أنظمة الأرض، مثل ذوبان القمم الجليدية القطبية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

يؤكد المؤلف الرئيسي بيربيل هونيش على أهمية هذه النتائج بالنسبة لواضعي السياسات. ويكشف سجل الكربون أن الإطلاق السريع لثاني أكسيد الكربون حدث قبل 2 مليون سنة، مما تسبب في تغيرات بيئية كبيرة استمرت لحوالي 56 ألف سنة. وما لم يتم اتخاذ تدابير فعالة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وخفض الانبعاثات قريبا، فإن الدراسة تؤكد أننا مقبلون على فترة طويلة من العواقب المناخية الوخيمة.

تعد هذه الدراسة الشاملة بمثابة تذكير صارخ بأن الأنشطة البشرية تسبب تغيرات غير مسبوقة في مناخ الأرض. وينعكس الآن إجماع المجتمع العلمي حول هذه القضية على نطاق واسع في هذا البحث، الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من تأثير انبعاثات الغازات الدفيئة من أجل مستقبل كوكبنا.