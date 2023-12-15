تُحدث نماذج التعلم الآلي ثورة في حساب هياكل الحالة الانتقالية في التفاعلات الكيميائية

طور الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منهجًا رائدًا يستخدم التعلم الآلي لحساب هياكل الحالة الانتقالية في التفاعلات الكيميائية. هذه الطريقة البديلة أسرع بكثير من تقنيات كيمياء الكم التقليدية، وتستغرق بضع ثوانٍ فقط للحصول على النتائج. تلعب هياكل الدولة الانتقالية دورًا حاسمًا في تصميم المحفزات وفهم التحولات الطبيعية داخل الأنظمة الكيميائية. يعتمد احتمال حدوث تفاعل كيميائي على احتمالية تشكل الحالة الانتقالية. في السابق، تم استخدام نظرية الكثافة الوظيفية، وهي طريقة كيمياء الكم، لحساب الحالات الانتقالية. ومع ذلك، فإن هذا النهج مكثف حسابيًا ويستغرق وقتًا طويلاً، وغالبًا ما يستغرق عدة ساعات أو أيام لإجراء عملية حسابية واحدة. استكشف بعض العلماء نماذج التعلم الآلي لاكتشاف هياكل الحالة الانتقالية، لكن هذه النماذج تطلبت من المواد المتفاعلة الحفاظ على نفس الاتجاه، مما أدى إلى زيادة وقت الحساب.

قام فريق البحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بتطوير نهج حسابي جديد يسمح بتمثيل اثنين من المواد المتفاعلة في أي اتجاه عشوائي فيما يتعلق ببعضهما البعض. تم تحقيق ذلك باستخدام نموذج الانتشار الذي يتعلم العمليات الأكثر احتمالية لتوليد النتيجة المرجوة. وقام الباحثون بتدريب نموذجهم باستخدام هياكل المواد المتفاعلة والمنتجات والحالات الانتقالية المحسوبة من خلال طرق الحساب الكمي. تم بعد ذلك اختبار النموذج على تفاعلات جديدة، مما أدى إلى توليد هياكل حالة انتقالية بدقة ضمن 0.08 أنجستروم من تلك التي تنتجها التقنيات الكمومية.

تتجلى فوائد نهج التعلم الآلي هذا في سرعته وقابلية التوسع. في حين أن الأساليب التقليدية تسمح بتوليد عدد قليل فقط من الحالات الانتقالية، فإن النموذج الجديد يمكن أن يولد الآلاف في نفس الإطار الزمني. ويتطلع الباحثون الآن إلى توسيع النموذج ليشمل المحفزات واستكشاف تأثيرها على سرعة التفاعل. هذا التقدم لديه القدرة على إحداث ثورة في مجالات مختلفة، مثل تركيب الأدوية وفهم الحياة المبكرة على الأرض. ووفقا للبروفيسور جان هالبورج جنسن من جامعة كوبنهاجن، تمثل هذه الطريقة خطوة مهمة إلى الأمام في التنبؤ بالتفاعل الكيميائي والتغلب على تحديات أتمتة تحديد الحالات الانتقالية.