أطلس خلايا الدماغ الجديد يُحدث ثورة في الأبحاث العلمية العصبية

في إنجاز رائد، نجح فريق من الباحثين من مختلف البلدان في إنشاء أطلس خلايا شامل لدماغ الثدييات بأكمله. يقدم أطلس الخلايا، الذي يركز على دماغ الفأر، معلومات مفصلة حول أكثر من 32 مليون خلية، بما في ذلك أنواعها ومواقعها وملامحها الجزيئية واتصالاتها. يوفر هذا العمل الفذ غير المسبوق رؤى قيمة حول العمل الداخلي لدماغ الفأر، وهو نموذج يستخدم على نطاق واسع في أبحاث علم الأعصاب.

يعد فهم تنظيم وعمل دوائر الدماغ أمرًا بالغ الأهمية لفهم الدماغ البشري وتطوير علاجات للاضطرابات العقلية والعصبية. إن أطلس الخلايا الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي تموله مبادرة BRAIN® التابعة للمعاهد الوطنية للصحة، يمهد الطريق لتطوير العلاجات الدقيقة لمثل هذه الحالات.

يشمل الأطلس البيانات الهيكلية والنسخية والجينية، وهو بمثابة مخطط لفهم عمليات ووظائف دوائر الدماغ. فهو يصف أنواع الخلايا في مناطق مختلفة من دماغ الفأر، ويوفر كتالوجًا شاملاً لقراءات الجينات، ويستكشف الآلاف من مجموعات الخلايا الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يصف الأطلس التعديلات اللاجينية للخلايا، ويسلط الضوء على أنواع مختلفة من خلايا الدماغ.

علاوة على ذلك، يتضمن الأطلس معلومات عن الناقلات العصبية والببتيدات العصبية التي تستخدمها الخلايا المختلفة وعلاقاتها داخل الدماغ. تقدم هذه البيانات نظرة ثاقبة للإشارات الكيميائية المسؤولة عن عمليات دوائر الدماغ ووظائف الدماغ بشكل عام.

يمثل هذا الجهد التعاوني، المكون من عشر دراسات منشورة في مجلة Nature، إنجازًا هائلاً بفضل مبادرة NIH BRAIN. إن نجاح أطلس الخلايا هذا يضع الأساس لتطوير خرائط مماثلة للدماغ البشري ودماغ الرئيسيات غير البشرية، مما يزيد من فهمنا لبنية الدماغ ووظيفته.

يشرع الباحثون الآن في المرحلة التالية من مبادرة NIH BRAIN، المعروفة باسم شبكة أطلس خلايا مبادرة BRAIN (BICAN). يهدف هذا المشروع التحويلي إلى إحداث ثورة في أبحاث علم الأعصاب من خلال الفهم الشامل للخلايا والوظائف الخلوية لأدمغة الثدييات. إن جهود بيكان، إلى جانب المشاريع الأخرى واسعة النطاق، سوف تمهد الطريق لتحقيق اختراقات في علاج اضطرابات الدماغ والكشف عن المبادئ الأساسية الكامنة وراء السلوك.