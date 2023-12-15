الحقن المالحة لاعتلال الأوتار الكلسي في الكتف لا تظهر أي ميزة كبيرة على الدواء الوهمي

تتحدى تجربة سريرية حديثة نُشرت في The BMJ فعالية الحقن المالحة جنبًا إلى جنب مع الغسيل الموجه بالموجات فوق الصوتية لعلاج اعتلال الأوتار الكلسي في الكتف. لم تجد الدراسة، التي قارنت العلاج بالعلاج الوهمي، أي فائدة كبيرة لحقن المياه المالحة لهذه الحالة المؤلمة الناتجة عن تراكم الكالسيوم في أوتار الكفة المدورة للكتف.

وشملت التجربة، التي أجراها باحثون من النرويج والسويد، 218 شخصًا بالغًا يعانون من أعراض اعتلال الأوتار الكلسية المستمرة. تم توزيع المشاركين بشكل عشوائي على ثلاث مجموعات علاجية: الغسيل الوهمي بالإضافة إلى حقن الستيرويد، والغسل الوهمي بالإضافة إلى حقن الستيرويد، أو العلاج الوهمي. بعد العلاج، تم توجيه جميع المرضى لمتابعة برنامج التمارين المنزلية.

كان المقياس الرئيسي للاهتمام هو شدة الألم والعجز الوظيفي في درجة أكسفورد للكتف التي أبلغ عنها المرضى على فترات مختلفة تصل إلى 24 شهرًا. لم تجد الدراسة فرقًا كبيرًا في الألم والقصور الوظيفي بين مجموعات العلاج الثلاث عند علامة الأربعة أشهر. وحتى المرضى الذين اختفت رواسب الكالسيوم لديهم حصلوا على نتائج مماثلة، مما شكك في الاعتقاد بأن ذوبان الكالسيوم يحل الأعراض.

في حين أن المجموعات التي تلقت حقنة الستيرويد أبلغت عن تخفيف أفضل للألم على المدى القصير، فإن التحسينات لم تكن مختلفة عن المجموعة الوهمية بعد أربعة أشهر. ويؤكد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من التحقيق وأساليب بديلة لعلاج اعتلال الأوتار الكلسي.

تشمل قيود الدراسة غياب مجموعة عدم العلاج والاعتماد على التقارير الذاتية الذاتية. ومع ذلك، فإن التصميم المزدوج التعمية ثلاثي الأذرع سمح للباحثين بتقييم التأثير السريري الحقيقي للعلاج النشط.

يجب أن تستكشف الدراسات المستقبلية علاجات بديلة، مثل برامج العلاج الطبيعي المصممة خصيصًا، وأن تتضمن مجموعة لا تخضع للعلاج لتقييم المسار الطبيعي لاعتلال الأوتار الكلسي. يقترح الباحثون استخدام أنظمة التصنيف بالموجات فوق الصوتية للتنبؤ بشكل أفضل باستجابة العلاج.

في حين أن الدراسة تتحدى المبادئ التوجيهية العلاجية الحالية لاعتلال الأوتار الكلسي، إلا أن الباحثين يحذرون من الاستنتاج المبكر بأن الغسل الموجه بالموجات فوق الصوتية أو حقن الستيرويد ليس له دور في علاجه. ويوصون باستخدام هذه النتائج لإثراء المناقشات مع المرضى وتوفير الطمأنينة بأن الوقت قد يساعد وأن الكورتيكوستيرويدات قد توفر تخفيفًا مؤقتًا للألم.