دراسة تكشف أن لون الضوء لا يؤثر على الساعة الداخلية للإنسان

قدمت أحدث الأبحاث التي أجرتها جامعة بازل وجامعة ميونيخ التقنية تقدمًا كبيرًا في فهمنا للساعة الداخلية البشرية وأنماط النوم. ركزت دراسة بقيادة الدكتورة كريستين بلوم على دراسة تأثير الألوان المختلفة للضوء على إيقاع الساعة البيولوجية، ووجدت أن اختلاف الألوان كان له تأثير ضئيل.

وخلافا للدراسات السابقة التي أجريت على الفئران، والتي أشارت إلى أن لون الضوء لعب دورا حاسما في تنظيم النوم والساعة الداخلية، فإن هذا البحث الجديد يثبت خلاف ذلك. شملت الدراسة 16 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة تعرضوا لألوان مختلفة من الضوء في المساء، بما في ذلك الألوان الزرقاء والصفراء والبيضاء. والمثير للدهشة أن أيًا من هذه الاختلافات اللونية لم يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية للمشاركين أو أنماط نومهم.

تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية الخلايا العقدية الحساسة للضوء في تنظيم ساعتنا الداخلية، مما يجعل لون الضوء الذي تدركه المخاريط أقل أهمية. من خلال تحدي الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن لون الضوء يؤثر على نومنا، فتحت هذه الدراسة الباب أمام إمكانيات جديدة لتصميم أنظمة الإضاءة.

بدلاً من التركيز فقط على لون الضوء، قد يحتاج المصممون إلى النظر في تأثير الضوء على الخلايا العقدية. وقد يؤدي ذلك إلى تطوير أنظمة إضاءة أكثر ملاءمة للحفاظ على دورة نوم واستيقاظ صحية، وهي خطوة مهمة نحو تحسين نوعية الحياة لملايين الأشخاص.

بالإضافة إلى الدراسة التي أجراها الدكتور بلوم، قام فريق بحث إندونيسي أيضًا بالتحقيق في تأثير "الغطس بعد الغداء" على الأفراد الذين يفضلون الصباح أثناء محاكاة القيادة، مما أدى إلى إلقاء رؤى قيمة حول ديناميكيات التعب أثناء القيادة. وهذا يؤكد كذلك على أهمية فهم الفروق الفردية في إيقاع الساعة البيولوجية وتأثيراتها على الأنشطة اليومية.

بشكل جماعي، تتحدى هذه الدراسات فهمنا الحالي لإيقاع الساعة البيولوجية وتقدم إمكانيات جديدة لتعزيز صحة الإنسان ورفاهيته. ومن خلال التعمق في تعقيدات ساعتنا الداخلية، يمهد الباحثون الطريق لحلول مبتكرة يمكنها تحسين أنماط النوم ونوعية الحياة بشكل عام.