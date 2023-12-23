يتلقى الباحثون منحًا لاستكشاف تأثير الميكروبيوم على صحة الإنسان

في محاولة لتسليط الضوء على التأثير العميق للميكروبيوم على صحة الإنسان، حصلت ثلاثة فرق بحثية ضمن تحالف Mountain West Microbiome Alliance على منح أولية. ويهدف التحالف، الذي يتألف من علماء من جميع أنحاء المنطقة، إلى دراسة الآثار الصحية للميكروبيوم - مجموعة الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في جسم الإنسان أو عليه.

ومن خلال الاعتراف بأن العديد من هذه الكائنات الحية الدقيقة ليست فقط غير ضارة ولكنها مفيدة أيضًا، يعتزم العلماء الكشف عن المدى الكامل لتأثير الميكروبيوم على رفاهيتنا. يُعتقد أن عوامل مثل التمثيل الغذائي وتنظيم المناعة والحماية من الالتهابات الضارة تتأثر بشكل كبير بالميكروبيوم.

لعبت مبادرة علم المناعة والالتهابات والأمراض المعدية (3i) في جامعة يوتا للصحة دورًا محوريًا في إنشاء التحالف. أعرب دانييل ليونج، عضو اللجنة التوجيهية للتحالف والأستاذ المشارك في الطب الباطني بجامعة U of U Health، عن سعادته بالإمكانات غير المستغلة لأبحاث الميكروبيوم. ويؤكد أن «التطبيقات السريرية حتى الآن لا تزال في بداياتها».

تهدف المشاريع الممولة مؤخرًا إلى تعزيز فهمنا للميكروبيوم وسد الفجوة بين نتائج الأبحاث والرعاية السريرية. قدمت مؤسسة كومينغ بسخاء المنح الأولية، بهدف محدد هو تعزيز التعاون بين الباحثين من مؤسسات متعددة، بما في ذلك جامعة يوتا.

ومن خلال هذه المنح، يأمل الباحثون في تمهيد الطريق لاستراتيجيات جديدة للرعاية الصحية، حيث يمكن ترجمة المعرفة بالميكروبيوم إلى علاجات مبتكرة وتحسين نتائج المرضى. ومن خلال استكشاف تعقيدات الميكروبيوم، فإنهم يسعون إلى إحداث ثورة في هذا المجال وإطلاق العنان لإمكاناته الكاملة لصحة الإنسان.