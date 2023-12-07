ذوبان هيدرات الميثان: تهديد تغير المناخ

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق بحث دولي، أن غاز الميثان المتجمد، المعروف باسم هيدرات الميثان أو "الجليد الناري"، معرض لخطر الذوبان بسبب تغير المناخ. يمكن أن تؤدي عملية الذوبان هذه إلى إطلاق كميات كبيرة من غاز الميثان في المحيط والغلاف الجوي، مما يساهم في نهاية المطاف في ظاهرة الاحتباس الحراري.

هيدرات الميثان هي مادة تشبه الجليد توجد تحت قاع المحيط. ويحتوي على كميات هائلة من غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية. ومع ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة لتغير المناخ، تذوب الهيدرات، مما يؤدي إلى إطلاق غاز الميثان في البيئة. وتزيد هذه العملية، المعروفة باسم التفكك، من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير تغير المناخ.

واستخدم الباحثون تقنيات التصوير الزلزالي ثلاثية الأبعاد المتقدمة لفحص جزء منفصل من هيدرات الميثان قبالة سواحل موريتانيا في شمال غرب أفريقيا. واكتشفوا أن الميثان المنفصل قد سافر مسافة كبيرة تزيد عن 40 كيلومترًا، وتسرب من خلال الفجوات في قاع البحر المعروفة باسم الحفر.

"هذا اكتشاف مهم. يقول الدكتور كريستيان بيرندت، رئيس وحدة أبحاث الجيوديناميكية البحرية في جيومار: “حتى الآن، ركزت الجهود البحثية على الأجزاء الأكثر ضحالة من منطقة استقرار الهيدرات، لأننا اعتقدنا أن هذا الجزء فقط حساس للتغيرات المناخية”. "تُظهر البيانات الجديدة بوضوح أنه قد يتم تحرير كميات أكبر بكثير من غاز الميثان من الهيدرات البحرية، وعلينا أن نصل إلى جوهر هذا الأمر لفهم دور الهيدرات في النظام المناخي بشكل أفضل."

الميثان هو ثاني أهم غازات الدفيئة البشرية المنشأ بعد ثاني أكسيد الكربون. فهو مسؤول عن حوالي 16% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية. النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة لها آثار كبيرة على التنبؤ وتخفيف آثار الميثان على تغير المناخ.

ويخطط فريق البحث لمواصلة تحقيقاته لتحديد فتحات إضافية لغاز الميثان والتنبؤ بمواقع تسرب الميثان المحتملة مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب. ويخططون أيضًا للقيام برحلة استكشافية علمية للحفر في هذه الحفر وإقامة علاقة أوثق بين هذه التكوينات والفترات الماضية من الاحترار المناخي.

وفي الختام، تسلط الدراسة الضوء على مدى تأثر هيدرات الميثان بتغير المناخ والعواقب المحتملة لذوبانه. يعد إجراء مزيد من الأبحاث أمرًا بالغ الأهمية لفهم دور الهيدرات في النظام المناخي ووضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من تأثير غاز الميثان على المناخ المتغير.