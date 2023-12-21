تكشف دراسة جديدة عن الحمض النووي للأخطبوط أدلة حول الانهيار السابق للغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي

قدمت دراسة رائدة عن الحمض النووي للأخطبوط معلومات قيمة حول تاريخ الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي وانهيارها. ومن خلال تحليل التاريخ الجيني لأخطبوط توركيت، تمكن الباحثون من تحديد أن الانهيار الأخير للغطاء الجليدي حدث منذ أكثر من 100,000 ألف عام خلال فترة العصر الجليدي الأخير. تؤكد هذه النتيجة الشكوك التي يحملها علماء الجيولوجيا وتقدم معلومات مهمة حول ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل في مناخ دافئ.

أوضحت سالي لاو، مؤلفة الدراسة الرئيسية، وزميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة جيمس كوك، أن الحمض النووي للحيوانات الحية يحمل معلومات عن أسلافها، مما يجعلها "كبسولة زمنية" من نوع ما. وقام فريق البحث بتسلسل الحمض النووي لـ 96 من أخطبوطات توركيت التي تم جمعها من مجموعات سكانية مختلفة حول العالم، بما في ذلك عينات من التسعينيات. سمح تحليل الحمض النووي للباحثين بإنشاء شجرة عائلة مفصلة تعود إلى ملايين السنين.

وكشفت الدراسة أن مجموعات أخطبوط توركيت التي تعيش في بحار ويدل وأموندسن وروس كانت مرتبطة وراثيا آخر مرة منذ حوالي 125,000 سنة خلال الفترة الجليدية الأخيرة. ويشير هذا إلى أن الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي انهارت خلال هذا الوقت، مما تسبب في غمر المناطق الساحلية. ومع ذلك، فقد خلقت أيضًا موائل جديدة في قاع البحر لتعيش فيها الأخطبوطات، مما أدى إلى جمع المجموعات المنفصلة سابقًا معًا والسماح لها بالتزاوج.

تعد الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي حاليًا واحدة من أكبر المساهمين في ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم. ويمكن أن يؤدي الانهيار الكامل للغطاء الجليدي إلى رفع مستويات سطح البحر بمقدار 3 إلى 5 أمتار، وفقا لمؤلف الدراسة جان ستروجنيل من جامعة جيمس كوك.

كان اختيار أخطبوط Turquet لهذه الدراسة استراتيجيًا. هذا النوع غير متحرك نسبيًا، مما يعني أنه من المرجح أن يتكاثر بين مجموعاته المحلية، مع الحفاظ على روابط وراثية متميزة. تتمتع الأخطبوطات أيضًا بمعدل طفرة الحمض النووي المعروف وزمن التوليد، مما يجعلها مثالية للتأريخ الجزيئي الدقيق.

تقدم هذه الدراسة الرائدة أدلة جديدة على انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي خلال الفترة الجليدية الأخيرة، وتسلط الضوء على إمكانية استخدام تحليل الحمض النووي لاستكشاف أجزاء أخرى من تاريخ المناخ في القارة القطبية الجنوبية. ومن خلال المزيد من الأبحاث والتقنيات المتقدمة، يأمل العلماء في كشف المزيد من الألغاز حول الماضي وفهم ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل بشكل أفضل.