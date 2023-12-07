قد يؤدي تغير المناخ إلى إطلاق غاز الميثان المحتجز تحت المحيطات

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى إطلاق غاز الميثان، وهو غاز دفيئة قوي، من الميثان المتجمد المحتجز تحت المحيطات. ومع ذوبان الجليد والميثان المتجمد، يتحرك الميثان من أعمق أجزاء المنحدر القاري إلى حافة الجرف تحت الماء. اكتشف الباحثون جيبًا من غاز الميثان المنبعث والذي تحرك حوالي 25 ميلًا. يشير هذا إلى أن المزيد من غاز الميثان قد يكون عرضة للخطر ويتم إطلاقه في الغلاف الجوي بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ.

في السابق، كان العلماء يعتقدون أن هيدرات الميثان، وهي البنية الشبيهة بالجليد التي تحتوي على الميثان، ليست عرضة للاحتباس الحراري. ومع ذلك، توضح هذه الدراسة أن بعضها ضعيف بالفعل. هيدرات الميثان، الموجودة مدفونة في قاع المحيط، تذوب مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات، مما يؤدي إلى إطلاق غاز الميثان في المحيطات والغلاف الجوي. والميثان هو ثاني أكثر غازات الدفيئة وفرة نتيجة للأنشطة البشرية بعد ثاني أكسيد الكربون.

وركز الباحثون على إطلاق غاز الميثان من قاعدة منطقة استقرار الهيدرات، والتي تقع على عمق أكبر تحت الماء. لم تبحث معظم الدراسات السابقة إلا في المناطق التي يوجد بها جزء صغير من هيدرات الميثان العالمية. ومن خلال فحص جزء الهيدرات الذي تفكك في ظل ارتفاع درجة حرارة المناخ قبالة سواحل موريتانيا في شمال غرب أفريقيا، استخدم العلماء تقنيات التصوير السيزمي لفهم انبعاث غاز الميثان. واكتشفوا أن الميثان المنفصل قد هاجر لمسافة تزيد عن 40 كيلومترًا وتم إطلاقه من خلال المنخفضات تحت الماء التي تسمى علامات الحفر خلال الفترات الدافئة الماضية.

"هذا اكتشاف مهم. تظهر البيانات الجديدة بوضوح أنه قد يتم تحرير كميات أكبر بكثير من غاز الميثان من الهيدرات البحرية، وعلينا أن نصل إلى حقيقة الأمر لفهم دور الهيدرات في النظام المناخي بشكل أفضل. وحدة الجيوديناميكية البحرية في جيومار في كيل، ألمانيا.

إن فهم تأثير الميثان على تغير المناخ أمر بالغ الأهمية للتنبؤ والتخفيف من آثاره. من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال لفهم العواقب المحتملة لانبعاث غاز الميثان من الهياكل المجمدة تحت الماء بشكل كامل.