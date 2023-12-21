كوكب المشتري وزحل يتألقان بشكل مشرق: مشهد سماوي

في عرض سماوي مذهل، سيكون كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، مرئيا فوق أيرلندا ليلة الجمعة، ويلمع مثل نجمة عيد الميلاد. على الرغم من أنه قد يبدو أن كوكب المشتري والقمر قريبان، إلا أن هذا مجرد تأثير خط البصر، حيث يقع العملاق الغازي على بعد 1,600 مرة. ومع ذلك، يعد هذا الحدث بأن يكون واحدًا من أكثر الأحداث جذبًا لمراقبي النجوم هذا العام.

ويؤكد ديفيد مور، عالم الفلك ورئيس تحرير مجلة علم الفلك الأيرلندي، للجمهور أن هذا الحدث لا يعني نهاية العالم. بل إنه يذكرنا بنجمة عيد الميلاد التي يعتقد أنها ظهرت عندما ولد يسوع. وفقًا للأبحاث الفلكية، كانت نجمة عيد الميلاد عبارة عن محاذاة نادرة لكوكب المشتري وزحل في كوكبة الحوت في العام السابع قبل الميلاد، بالقرب من وقت ميلاد المسيح. وباستخدام الحسابات الفلكية، يمكن تحديده مساء الثلاثاء 7 سبتمبر، بدلا من التاريخ المعتقد على نطاق واسع وهو 15 ديسمبر.

سيكون كوكب المشتري، الذي يبلغ حجمه حوالي 11 مرة أكبر من الأرض وأعرض من القمر بـ 40 مرة، مشهدا رائعا يستحق المشاهدة. إن قربه من الأرض يجعله ساطعًا بشكل استثنائي، مما يزيد من المشهد. وللاحتفال بهذا الحدث الاستثنائي، تخطط هيئة الفلك الأيرلندية لتنظيم حدث خاص بعنوان "مراقبة المشتري" في العام الجديد. وسيتيح هذا الحدث للجمهور فرصة مراقبة كوكب المشتري وأقماره من خلال التلسكوبات القوية، مما يوفر نظرة فاحصة على أكبر كوكب في نظامنا الشمسي.

لذلك، ضع علامة على التقويم الخاص بك لليلة الجمعة وشاهد روعة كوكب المشتري. استعد للإلهام من تألق هذا الكوكب العملاق، واستمتع بفرصة إلقاء نظرة على حدث سماوي أسر البشرية لعدة قرون.