اكتشاف جديد: يكشف التلسكوب الصيني السريع عن كتالوج ضخم لمصادر HI

حقق باحثون صينيون اكتشافًا رائدًا بمساعدة التلسكوب الراديوي الكروي ذي الفتحة الخمسمائة متر (FAST) الصيني. لقد قاموا بإنشاء أكبر كتالوج عالي الجودة على الإطلاق لمصادر الهيدروجين المحايد (HI) خارج مجرتنا. لقد تجاوز هذا الإنجاز بكثير الوضع الحالي للمعرفة من حيث الكمية والنوعية.

استغرق هذا المشروع، المعروف باسم FAST All Sky HI Survey (FASHI)، ثلاث سنوات فقط لإكماله، من أغسطس 2020 إلى يونيو 2023. وقد غطى المسح ما يقرب من 7,600 درجة مربعة من السماء، وكشف عن 41,741 مصدرًا رائعًا للارتفاع العالي. يمثل حجم العينة الضخم هذا قفزة كبيرة إلى الأمام في فهم تكوين وبنية المجرات.

يلعب الهيدروجين، وهو العنصر الأكثر وفرة في الكون، دورًا حاسمًا في تكوين المجرات وتطورها. داخل المجرات القرصية، يعمل HI كعنصر حيوي في الوسط البينجمي. ومن خلال فهرسة عدد كبير من مصادر HI، يكتسب العلماء رؤى قيمة حول ديناميكيات المجرات وخصائصها.

أثبت FAST، بحساسيته ودقة وضوحه، أنه أداة قوية لهذا الاستطلاع. بالمقارنة مع استطلاعات HI السابقة، يوفر FAST دقة طيفية ومكانية أعلى وتغطية أوسع وجودة بيانات أكثر موثوقية. تتيح قدراته اكتشاف إشارات HI الخافتة والضعيفة التي لم يكن من الممكن للباحثين الوصول إليها في السابق.

وقد شارك فريق البحث الذي يقف وراء هذا المشروع الرائد بسخاء بيانات الرصد التي حصل عليها FAST مع الباحثين في جميع أنحاء العالم. تحمل هذه البيانات إمكانات هائلة لمعالجة مجموعة واسعة من الاستفسارات الفيزيائية الفلكية، بما في ذلك طبيعة المادة المظلمة، ووجود مجرات خافتة غير معروفة، بالإضافة إلى بنية الكون وتطوره.

تم نشر نتائج هذا المسح الضخم في المجلة المرموقة SCIENCE CHINA Physics, Mechanics and Astronomy. ومن بين المساهمين في الدراسة باحثون من جامعة قويتشو، والمراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة بكين.

منذ إطلاقه رسميًا في 11 يناير 2020، أثبت FAST نفسه باعتباره أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق في العالم. مع منطقة استقبال تعادل 30 ملعبًا قياسيًا لكرة القدم، لا تزال قدراته تذهل المجتمع العلمي. يقع FAST في المنخفض الكارستي العميق والمستدير بشكل طبيعي في مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين، ويعد بمثابة منارة لالتزام الصين بدفع حدود البحث الفلكي.