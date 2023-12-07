الفئران المحنطة تتحدى التوقعات، وتنجو في ظروف قاسية

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Current Biology عن اكتشاف مذهل، وهو العثور على فئران محنطة في براكين الأنديز العالية الارتفاع. تتحدى هذه النتائج فهمنا للحدود الفسيولوجية لحياة الفقاريات، وقد أثارت المزيد من الأبحاث حول آليات البقاء على قيد الحياة لهذه الفئران المرنة.

وتذكرنا القمم العالية لجبال بونا دي أتاكاما، الواقعة بين تشيلي والأرجنتين، بالظروف القاسية على كوكب المريخ. وبسبب الغلاف الجوي المتناثر ودرجات الحرارة المتجمدة، كان يُعتقد سابقًا أن هذه القمم غير صالحة للسكن بالنسبة للثدييات. ومع ذلك، عثر الباحثون على أول فأر محنط على قمة فولكان سالين، مما كسر هذا التصور.

أعرب كبير الباحثين جاي ستورز من جامعة نبراسكا، لينكولن، عن دهشته من هذا الاكتشاف، قائلاً: "حقيقة أن الفئران تعيش بالفعل على مثل هذه الارتفاعات توضح أننا قللنا من تقدير التحمل الفسيولوجي للثدييات الصغيرة". وهذا يتحدى الاعتقاد القائل بأن المتسلقين المدربين جيدًا فقط هم الذين يمكنهم البقاء على ارتفاعات عالية.

وأدى المزيد من الاستكشاف الذي أجراه الباحثون إلى اكتشاف سبعة فئران محنطة أخرى في نفس القمة، مما دفعهم إلى البحث بشكل منهجي في قمم براكين الأنديز الأخرى. في المجمل، اكتشفوا 13 فأرًا محنطًا على براكين متعددة يزيد ارتفاعها عن 6,000 متر، بعضها مصحوب ببقايا هيكلية لفئران أخرى.

كشف التأريخ بالكربون المشع أن عمر هذه الفئران المحنطة كان يبلغ بضعة عقود فقط على الأكثر، ومن المحتمل أن يعود تاريخ بعضها إلى 350 عامًا. وقد حددها التحليل الجيني على أنها نوع من الفئران ذات الأذنين الورقية تسمى Phyllotis vaccarum، والتي توجد عادة في الارتفاعات المنخفضة.

يثير هذا الاكتشاف العديد من الأسئلة المتعلقة بحياة الثدييات على ارتفاعات عالية. يقوم الباحثون الآن بفحص السمات الفسيولوجية التي قد تمكن هذه الفئران عالية الارتفاع من البقاء على قيد الحياة في ظروف منخفضة الأكسجين. وتجرى التجارب على الفئران الأسيرة التي تم جمعها من ارتفاعات عالية، في حين تستمر مسوحات تسلق الجبال على قمم الأنديز في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي.

وكما أكد جاي ستورز: "نحن مستمرون في تحقيق اكتشافات جديدة مدهشة حول بيئة البيئات شديدة الارتفاع". يسلط هذا البحث الرائد الضوء على المرونة الرائعة لهذه الفئران ويفتح الأبواب لمزيد من البحث في حدود بقاء الفقاريات على قيد الحياة.