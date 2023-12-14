وجدت دراسة أن القطط تتولى مسؤولية ألعاب الجلب

سلطت دراسة حديثة أجرتها جيما فورمان وإليزابيث رينر وديفيد ليفينز الضوء على السلوك الرائع للقطط عندما يتعلق الأمر بلعب الجلب. وخلافا للاعتقاد السائد، وجدت الدراسة أن معظم القطط التي تمارس هذا النشاط المرح تفعل ذلك دون أي تدريب صريح من أصحابها. من بين 924 من أصحاب القطط الذين شملهم الاستطلاع، أفاد 94% منهم أن رفاقهم من القطط بدأوا في لعب لعبة الجلب بمفردهم، دون أي توجيه أو تعليمات.

وسلط الاستطلاع الضوء أيضًا على المجموعة المتنوعة من الأشياء التي تفضل القطط جلبها. في حين أبلغ بعض أصحاب القطط عن استخدام ألعاب القطط، أظهرت أغلبية كبيرة من القطط تفضيلًا للأدوات المنزلية اليومية مثل ربطات الشعر وأجزاء الزجاجة. والمثير للدهشة أن نسبة صغيرة فقط من القطط التي لعبت لعبة الجلب عاشت مع حيوانات أخرى معروفة بانخراطها في هذا السلوك، مثل الكلاب أو القطط الأخرى.

ومن المثير للاهتمام أن الاستطلاع كشف أن القطط تميل إلى تولي مسؤولية ألعاب الجلب. إنهم يبدأون الألعاب وينهونها بشكل متكرر أكثر من أصحابهم، كما أنهم يميلون إلى لعب لعبة الجلب لفترات أطول عندما يبدأون اللعبة بأنفسهم. يشير هذا إلى أن القطط لديها مستوى من التحكم في هذا النشاط وقد تستمر في اللعب حتى يقرر أصحابها إنهاءه.

واكتشفت الدراسة أيضًا اختلافات فردية في سلوكيات جلب القطط. عرضت القطط تفضيلات لأفراد محددين من أسرتها للعب بها، وأشياء معينة لجلبها، وحتى مواقع معينة داخل المنزل لبدء اللعبة.

بشكل عام، يوفر هذا البحث رؤى قيمة حول الطبيعة المرحة لأصدقائنا من القطط وقدرتهم على المشاركة بشكل مستقل في ألعاب الجلب. إنه يضيف طبقة أخرى من الفهم لسلوكيات القطط المعقدة والمثيرة للاهتمام، ويذكرنا مرة أخرى بالمخلوقات الرائعة التي هي عليها.