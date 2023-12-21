اكتشاف نجوم جديدة بالقرب من الثقب الأسود الهائل

اكتشف الباحثون في معهد الفيزياء الفلكية بجامعة كولونيا مؤخرًا نجومًا شابة على مقربة من الثقب الأسود الهائل المعروف باسم القوس A* (Sgr A*). يتحدى هذا الاكتشاف النظريات السابقة حول تكوين النجوم حول الثقوب السوداء.

وكان الاعتقاد السائد بين علماء الفلك هو أن قوى الجاذبية والكهرومغناطيسية الشديدة بالقرب من ثقب أسود فائق الكتلة من شأنها أن تعطل تكوين النجوم في محيطه. ومع ذلك، فقد أشارت الملاحظات الأخيرة إلى خلاف ذلك. حدد الفريق بقيادة فلوريان بايسكر جسمًا نجميًا شابًا يسمى X3a، ويعتقدون أنه ربما يكون قد تشكل في غلاف غازي في الحلقة الخارجية للقرص التراكمي المحيط بالقوس A*.

ووفقا لبيسكر، هناك منطقة تبعد بضع سنوات ضوئية عن الثقب الأسود تتوفر فيها شروط تكوين النجوم. هذه المنطقة، وهي عبارة عن حلقة من الغاز والغبار محمية ضد الإشعاع المدمر، باردة بدرجة كافية للسماح بانهيار سحب الغاز إلى النجوم الأولية. تشير هذه النتائج إلى أن تشكل النجوم قد يحدث بالقرب من الثقوب السوداء فائقة الكتلة مما كان يُعتقد سابقًا.

بالإضافة إلى القرص التراكمي، اقترح الباحثون تفسيرات بديلة لوجود النجوم بالقرب من القوس A*. تشير إحدى النظريات إلى أن أحداث اضطراب المد والجزر (TDEs)، مثل سقوط نجم نحو ثقب أسود، يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار في الجاذبية، مما يخلق الظروف المناسبة لتكوين النجوم. وهناك فكرة أخرى مفادها أن النجوم تتشكل في قرص نتيجة لتمزق السحابة الجزيئية أو هجرتها من مجموعات بعيدة.

توضح عالمة الفيزياء الفلكية روزالبا بيرنا من جامعة ستوني بروك في نيويورك أن مرحلة تطور الثقب الأسود تلعب دورا في تكوين النجوم. عندما يكون الثقب الأسود نشطًا، خلال مراحله المبكرة عندما تكون المجرة فوضوية، فإن قرص التراكم الخاص به يراكم كثافات عالية من المادة ويمكن أن يكون بمثابة أرض خصبة لتكوين النجوم. ومع ذلك، مع استقرار المجرات بمرور الوقت، من المحتمل أن يتباطأ تكوين النجوم حول الثقوب السوداء.

مع استمرار علماء الفلك في مراقبة ودراسة الثقوب السوداء فائقة الكتلة، أصبحت تفاعلاتها مع محيطها وتأثيرها على تطور المجرات مفهومة بشكل أفضل. يثير اكتشاف النجوم الشابة بالقرب من القوس A* أسئلة جديدة حول كيفية تشكل النجوم في البيئة الصعبة المحيطة بالثقوب السوداء.