مبادئ توجيهية جديدة لمجلة CRIL للقانون الدولي وتقديم السياسات

لقد خضعت مجلة CRIL للقانون الدولي والسياسة مؤخرًا لعملية تغيير العلامة التجارية وهي الآن تقبل التقديمات بناءً على مجموعة واسعة من المواضيع المعاصرة في مجال القانون والسياسة الدولية. تشجع المجلة المؤلفين على اتباع نهج متعدد التخصصات واستكشاف أي مجال يتعلق بالقانون والسياسة الدولية.

ولضمان جودة ووضوح المشاركات، أدخلت المجلة إرشادات جديدة للمؤلفين. يمكن أن تنقسم المشاركات إلى أربع فئات: مقالات طويلة، ومقالات قصيرة، ودراسات الحالة/ملاحظات الحالة، ومراجعات الكتب. حدود الكلمات لكل فئة محددة بوضوح، ويتم تذكير المؤلفين بأن هذه الحدود لا تشمل الحواشي السفلية والملخصات.

فيما يتعلق بمعايير الاقتباس، تتوقع المجلة من المؤلفين الالتزام بمعيار جامعة أكسفورد لاستشهاد السلطات القانونية (OSCOLA)، الإصدار الرابع. يجب تجنب الحواشي الكلامية أو الموضوعية، ولن يتم قبول استخدام الحواشي الختامية أو الارتباطات التشعبية.

يُسمح بالتأليف المشترك لما يصل إلى مؤلفين اثنين، ويجب تضمين ملخص منظم يتكون من 250-300 كلمة في بداية التقديم. يجب أن يقدم الملخص لمحة عامة عن بنية المخطوطة وجوهرها.

لإرسال أعمالهم، يجب على المؤلفين استخدام نموذج Google المتوفر على موقع المجلة أو على منصات محددة حيث تم نشر دعوة لتقديم الأوراق. الموعد النهائي لتقديم الطلبات للدورة الحالية هو 30 سبتمبر 2021. يجب أن تكون المخطوطات بتنسيق .doc أو .docx ومتوافقة مع Microsoft Word 2007 أو أعلى.

لضمان عملية مراجعة عادلة وغير متحيزة، يجب ألا تحتوي الوثيقة المقدمة على أي معلومات تعريفية عن المؤلف (المؤلفين). قد يؤدي عدم الالتزام بالمبادئ التوجيهية إلى الرفض أو طلب التعديلات.

فيما يتعلق بالتخطيط والمبادئ التوجيهية الأسلوبية، يتم تزويد المؤلفين بتعليمات محددة فيما يتعلق بالعناوين والخطوط والمسافات والهوامش. ينبغي اتباع نظام التهجئة البريطاني، مع تفضيل -ise و -isation على -ize و -ization.

ستخضع المخطوطات المقدمة لمراجعة أولية للتأكد من أصالتها وانتحالها. يعد الاستشهاد الصحيح بالمصادر أمرًا ضروريًا، وأي حالات سرقة أدبية، بما في ذلك إعادة الصياغة دون الاستشهادات المناسبة، ستؤدي إلى الرفض. ستقوم مرحلة مراجعة المحتوى بتقييم القواعد واللغة، والتماسك الهيكلي والمنطقي، والأهمية المعاصرة، والمساهمة في الأدبيات الموجودة، والبحث والمراجع. المخطوطات التي تجتاز هذه المرحلة ستخضع لمراجعة النظراء.

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