نمو جديد في أشجار الخشب الأحمر في كاليفورنيا: اكتشاف في تخزين الكربون

كشفت دراسة رائدة أنه بعد حريق غابات مدمر اجتاح متنزه Big Basin Redwood State Park في كاليفورنيا، أظهرت أشجار الخشب الأحمر الشهيرة قدرة مذهلة على إنبات نمو جديد. وخلافاً للاعتقادات السابقة، فإن النمو الجديد لم يعتمد فقط على احتياطيات الكربون الحديثة. وبدلاً من ذلك، استغلت الأشجار احتياطيات الكربون القديمة وأنسجة البراعم التي تشكلت منذ قرون مضت.

وحللت الدراسة، التي نشرت مؤخرا في مجلة Nature Plants، براعم أشجار الخشب الأحمر المحروقة. وباستخدام أحد أشكال التأريخ بالكربون المشع، تمكن الباحثون من تحديد عمر الكربون المستخدم في النمو الجديد بدقة. ووجدوا أن الأشجار استخدمت احتياطيات الكربون التي يعود تاريخها إلى ما بين 50 إلى 100 عام، مما يجعل هذه الملاحظات أقدم الأمثلة المعروفة لاحتياطيات الكربون المستخدمة للنمو.

ولفهم هذه العملية، قارن الباحثون احتياطيات الكربون الموجودة في الأشجار بحسابات جارية وحسابات التوفير. يتم امتصاص الكربون الأحدث واستخدامه بسرعة أكبر، في حين يتم حفظ الكربون الأقدم وتركه دون مساس نسبيًا. ونشأ النمو الجديد من براعم كانت نائمة سابقًا والتي تشكلت عندما كانت الأشجار لا تزال شتلات، ويعود تاريخ بعضها إلى 2,000 عام.

هذه النتائج لها آثار كبيرة على قدرة أشجار الخشب الأحمر على مقاومة حرائق الغابات. مع تزايد تواتر الأحداث المناخية المتطرفة بسبب تغير المناخ، أصبح فهم آليات البقاء على قيد الحياة لهذه الأشجار الشهيرة أمرًا بالغ الأهمية. لا تمتلك أشجار الخشب الأحمر لحاء سميكًا وارتفاعًا كبيرًا فحسب، بل تتمتع أيضًا بقدرة فريدة على الاستفادة من احتياطيات الكربون القديمة، مما يجعلها مرنة بشكل لا يصدق في مواجهة الحرائق.

علاوة على ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية البحث في كيفية تخزين أنواع الأشجار المختلفة للكربون بمرور الوقت. تلعب الأشجار دورًا حيويًا في العمل كمصارف للكربون عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتحويله إلى كتلة حيوية أو مخازن للطاقة. إن فهم هذه الآليات أمر ضروري لمعالجة انبعاثات الكربون العالمية والتخفيف من آثار تغير المناخ.

للمضي قدمًا، يهدف الباحثون إلى دراسة أنواع الأشجار القديمة الكبيرة الأخرى، مثل شجرة السيكويا العملاقة، لاكتساب المزيد من الأفكار حول قدراتها على تخزين الكربون. ومن خلال كشف أسرار هؤلاء العمالقة القدماء، يمكننا الحصول على فهم أعمق للدور الحيوي الذي تلعبه الأشجار في نظامنا البيئي والعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة.