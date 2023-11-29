نهر كادمان الجليدي في القارة القطبية الجنوبية يتقلص بمقدار 8 كيلومترات في ما يزيد قليلاً عن عامين

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن نهر كادمان الجليدي في غرب شبه الجزيرة القطبية الجنوبية شهد تحولا كبيرا، حيث تراجع ثمانية كيلومترات في فترة عامين ونصف فقط. تم الكشف عن هذه النتائج في دراسة أجراها عالم الجليد بنجامين واليس من جامعة ليدز، والذي استخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة النهر الجليدي.

وقد ساهم انهيار الجرف الجليدي في نهاية النهر الجليدي في تراجعه. ووجد الباحثون أن ظروف المحيط الأكثر دفئًا المحيطة بالنهر الجليدي تسببت في ترقق الجرف الجليدي وعدم ثباته. ولو بقي الجرف الجليدي سليما، لكان قد أبطأ حركة النهر الجليدي نحو البحر. وبدلاً من ذلك، تضاعفت سرعة تدفق النهر الجليدي، مما أدى إلى تصريف كميات أكبر من الجليد إلى المحيط من خلال انفصال الجبال الجليدية.

وقال واليس: "إن السرعة التي تحول بها كادمان من نهر جليدي مستقر إلى نهر جليدي يعاني من فقدان كبير للجليد كانت مفاجئة"، مسلطًا الضوء على التدهور السريع الذي لوحظ. لكن الأنهار الجليدية المجاورة لم تتأثر بشكل كبير. وأشار واليس إلى الاستجابة الفريدة لهذه الأنهار الجليدية، مما قدم رؤى قيمة حول التأثيرات المحتملة لتغير المناخ في المنطقة القطبية.

أصبح نهر كادمان الجليدي الآن في حالة من "اختلال التوازن الديناميكي الكبير"، مع انخفاض ارتفاع الجليد بمعدل حوالي 20 مترًا سنويًا. وقدر الباحثون أن حوالي 2.16 مليار طن من الجليد يتم تصريفها في المحيط سنويًا.

وللتوصل إلى هذه الاستنتاجات، قام العلماء بدمج بيانات من تسع بعثات فضائية امتدت على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب قياسات أوقيانوغرافية في الموقع. يعد هذا الرصد طويل المدى أمرًا بالغ الأهمية لفهم آثار تغير المناخ والتنبؤ بها.

نُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "احترار المحيطات يدفع التنشيط الديناميكي السريع للأنهار الجليدية البحرية في غرب شبه جزيرة أنتاركتيكا" في المجلة العلمية Nature Communications في 28 نوفمبر.

وفي حين ظلت بعض الأنهار الجليدية المجاورة مستقرة بسبب وجود تلال تحت سطح البحر تصرف قنوات المياه الأكثر دفئا، حذر الباحثون من أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات يمكن أن يعرض القدرة الوقائية لهذه التلال للخطر. يوفر عدم استقرار نهر كادمان الجليدي دليلاً إضافيًا على ضعف الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي أمام التغيرات السريعة وفقدان الجليد بشكل كبير.

أسئلة وأجوبة:

س: ما مقدار تراجع نهر كادمان الجليدي خلال ما يزيد قليلاً عن عامين؟

ج: تراجع نهر كادمان الجليدي مسافة ثمانية كيلومترات.

س: ما سبب انهيار الجرف الجليدي؟

ج: تسببت ظروف المحيط الأكثر دفئًا في ترقق الجرف الجليدي وعدم ثباته.

س: ما هي كمية الجليد التي تتسرب إلى المحيط سنوياً؟

ج: يتدفق نحو 2.16 مليار طن من الجليد إلى المحيطات كل عام.

س: كيف أجريت الدراسة؟

ج: استخدمت الدراسة بيانات الأقمار الصناعية من تسع بعثات وقياسات أوقيانوغرافية في الموقع.

س: ما هو عنوان الدراسة؟

ج: تحمل الدراسة عنوان "ارتفاع درجة حرارة المحيطات يدفع إلى التنشيط الديناميكي السريع للنهر الجليدي المنتهي بالبحر في غرب شبه جزيرة أنتاركتيكا" وتم نشرها في مجلة Nature Communications.

سؤال: ما التهديد المحتمل الذي يشكله ارتفاع درجات حرارة المحيطات؟

ج: قد يؤدي ارتفاع درجات حرارة المحيطات إلى تقويض القدرة الوقائية للتلال تحت سطح البحر، مما قد يؤثر على الأنهار الجليدية المجاورة.