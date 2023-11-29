متوهجة باللون الأرجواني والأخضر: استكشاف لغز ظاهرة ستيف

غالبًا ما نعتقد نحن البشر أننا نفهم تعقيدات الطبيعة، إلا أننا نتواضع أمام مفاجآتها الغامضة. وهذا هو الحال مع الأضواء المذهلة التي ترسم السماء بظلال من اللونين الأخضر والأرجواني. في حين أننا ربما افترضنا أن هذه الأشرطة الأثيرية كانت عبارة عن شفق، إلا أن اكتشافًا حديثًا قد حطم مفاهيمنا المسبقة. اسمح لنا أن نقدم لك الظاهرة المعروفة باسم STEVE، أو تعزيز سرعة الانبعاثات الحرارية القوية.

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن الأضواء الأرجوانية والخضراء التي تزين نصف الكرة الشمالي ليست شفقًا تقليديًا. وبدلاً من ذلك، فهي نتيجة لحضور ستيف الساحر. وقد جذبت هذه الظاهرة البصرية الجوية انتباه مراقبي وعشاق الشفق القطبي في عام 2016، الذين أطلقوا عليها اسم ستيف. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن ملاحظات ستيف قد يعود تاريخها إلى عام 1705. وفي ذلك الوقت، ظلت طبيعته الحقيقية لغزًا محيرًا أربك الكثيرين.

لم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن اجتمع أعضاء مجموعة Alberta Aurora Chasers على فيسبوك، حيث قاموا بتحديد الظاهرة بدقة وتسميتها. أُطلق على ستيف اسم "قوس البروتون"، ويُنسب إلى الشفق البروتوني. وسرعان ما اكتشف المتحمسون أن هذه الأضواء الساحرة لم تكن جميلة فحسب، بل كانت أيضًا مظهرًا من مظاهر تفاعل الجسيمات المشحونة من الشمس مع المجال المغناطيسي للأرض.

منذ اكتشافه، تم رصد ستيف في مواقع مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وألاسكا والولايات الشمالية الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا. وتظهر هذه الظاهرة على شكل قوس ضيق يمتد لمئات أو آلاف الأميال، وعادة ما يكون بمحاذاة الشرق والغرب، ويستمر من 20 دقيقة إلى ساعة. ومن المثير للدهشة أنه لا يتم ملاحظة ستيف إلا عند وجود الشفق القطبي، على الرغم من أنه ليس شفقًا عاديًا. يقترح العلماء أنه يتكون من تيار سريع الحركة من الجسيمات الساخنة للغاية، والمعروفة باسم الانجراف الأيوني تحت الشفقي أو SAID.

مع دخول الأرض في فترة من النشاط الشمسي المتزايد المعروف باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية، ستزداد فرص مشاهدة العروض السماوية الجذابة مثل ستيف. تحدث هذه الدورة الشمسية كل 11 عامًا تقريبًا، مما يتيح للمشاهدين فرصة الإعجاب بهذه الأضواء المتراقصة حتى عند خطوط العرض المنخفضة. في حين أنه من الأفضل ملاحظة ستيف من خلال عدسة الكاميرا، حيث يظهر على شكل خط نفاث خافت يمتد عبر السماء، إلا أنه يمكن رؤيته أيضًا بالعين المجردة، وإن كان من السهل التغاضي عنه.

انضم إلينا في احتضان روعة وجمال مفاجآت الطبيعة بينما نواصل استكشاف وفك لغز ظاهرة STEVE.

الأسئلة الشائعة

ما هي ظاهرة ستيف؟

ظاهرة STEVE، والمعروفة أيضًا باسم تعزيز سرعة الانبعاثات الحرارية القوية، هي ظاهرة بصرية جوية تظهر على شكل أشرطة أرجوانية وخضراء من الضوء في السماء.

أين يمكن رؤية ستيف؟

تمت ملاحظة ستيف في مواقع مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وألاسكا والولايات الشمالية الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا.

كم من الوقت يستمر ستيف؟

يستمر ستيف عادة لمدة تتراوح بين 20 دقيقة إلى ساعة.

هل ستيف نوع من الشفق القطبي؟

على الرغم من ملاحظة ستيف في وجود الشفق القطبي، إلا أنه ليس شفقًا تقليديًا. يقترح العلماء أنه يشتمل على تيار سريع الحركة من جزيئات شديدة الحرارة تسمى الانجراف الأيوني تحت الشفقي أو SAID.