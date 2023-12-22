هالات جليدية نادرة: عرض آسر لجمال الغلاف الجوي

الهالات الجليدية، ظواهر جوية آسرة تنحني وتعكس ضوء الشمس أو ضوء القمر من خلال بلورات الجليد في الغلاف الجوي، لا تتوقف أبدا عن الدهشة. يعتمد تكوين هذه التأثيرات البصرية المذهلة على وجود بلورات ثلجية صغيرة ذات شكل سداسي معلقة في الغلاف الجوي. تعمل هذه البلورات مثل المنشور والمرايا، حيث تكسر الضوء وتعكسه لإنشاء مجموعة متنوعة من العروض المرئية المذهلة، بما في ذلك الحلقات والأقواس والبقع في السماء.

ويعتمد نوع هالة الجليد المرصودة على الشكل والاتجاه المحدد لبلورات الجليد. والأكثر شهرة هي الهالة ذات الـ 22 درجة، وهي حلقة دائرية تحيط بالشمس أو القمر. تتشكل هذه الهالة عندما ينكسر الضوء عبر بلورات الجليد السداسية الموجودة في السحب السمحاقية الطبقية. غالبًا ما تصاحب Sundogs، المعروفة أيضًا باسم Parahelia، الهالة البالغة 22 درجة كبقع ملونة زاهية على جانبي الشمس. وتحدث عندما ينكسر ضوء الشمس عبر بلورات الجليد ذات التوجه الرأسي.

الأقواس المحيطية، التي تشبه قوس قزح المقلوب، هي نوع آخر من هالة الجليد. تظهر هذه الأقواس ذات الألوان الزاهية عندما ينكسر ضوء الشمس عبر بلورات الجليد ذات التوجه الأفقي في أعالي السماء. من ناحية أخرى، تظهر أعمدة الضوء على شكل أعمدة عمودية من الضوء تمتد فوق أو أسفل مصدر الضوء، مثل الشمس أو أضواء الشوارع. وتكون مرئية في الظروف شديدة البرودة عندما تعكس بلورات الجليد المسطحة الضوء.

لمراقبة هذه الهالات الجليدية الساحرة، من الأفضل أن تنظر إلى أعلى وسط السحب السمحاقية الطبقية. ومع ذلك، فمن المهم عدم النظر مباشرة إلى الشمس لحماية عينيك. يمكن أن يؤدي استخدام النظارات الشمسية المستقطبة إلى تعزيز رؤية الهالات حول الشمس، بينما توفر الليالي الصافية والنقية الظروف المثالية للاستمتاع بالهالات المقمرة.

وبصرف النظر عن جمالياتها المذهلة، فإن هالات الجليد تعمل أيضًا كمؤشرات لأخصائيي الأرصاد الجوية في التنبؤ باقتراب الجبهات الجوية. يمكن أن يشير وجود بلورات الجليد في السحب السمحاقية الطبقية إلى تقدم جبهة دافئة، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار.

التفاعلات المعقدة بين الضوء والغلاف الجوي للأرض والتي تخلق هالات الجليد تذكرنا بجمال العالم الطبيعي وتعقيده. سواء كنت مراقبًا عاديًا أو متحمسًا للأرصاد الجوية، فإن استكشاف وتقدير الهالات الجليدية يضيف بُعدًا رائعًا لتجربتك مع عجائب الطبيعة.