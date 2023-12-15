تكشف أنواع عنكبوت البحر المكتشفة حديثًا عن ميزات غريبة

حقق العلماء اكتشافًا مثيرًا في أعماق المحيط المتجمد الجنوبي، وهو نوع جديد من عنكبوت البحر ذو سمات غريبة. يتميز Austropallene halanychi، كما تم تسميته، بلون جسمه الأصفر المميز، وأربع عيون شبه سوداء، ومخالب منتفخة كبيرة تشبه قفازات الملاكمة. على الرغم من أن العناكب البحرية شائعة، إلا أن هذه الأنواع المكتشفة حديثًا تقدم لمسة فريدة للمجموعة المتنوعة بالفعل.

ما يميز A. halanychi هو عاداته الغذائية والتنفسية غير التقليدية. بدلاً من استخدام فمه، يستخدم عنكبوت البحر خرطومًا يشبه القش لاستهلاك طعامه. وفي تكيف غريب نوعًا ما، فهو يتنفس من خلال ساقيه. هذه الخصائص الرائعة تجعل من A. halanychi إضافة رائعة إلى عالم الحياة البحرية.

تم العثور على هذا العنكبوت البحري المكتشف حديثًا قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية، في بحر روس، على عمق 1,870 قدمًا تقريبًا تحت السطح. على الرغم من أنه يبلغ طول جسمه 0.4 بوصة فقط، إلا أن أرجله تمتد إلى حوالي 1.2 بوصة، مما يمنحه المظهر النموذجي لعناكب البحر الطويلة.

أهمية هذا الاكتشاف تتجاوز مجرد اكتشاف نوع جديد. إنه يسلط الضوء على حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير غير معروف عن البيئة القاعية في القارة القطبية الجنوبية. ويعتقد العلماء أن هذه المنطقة تحتوي على عدد لا يحصى من الكنوز المخفية التي تنتظر من يكتشفها. وكما يشير عالم الأحياء أندرو ماهون، "هناك الكثير من الأشياء في الأسفل، لدرجة أنه في كل مرة نذهب فيها، نجد أشياء جديدة".

تم إحضار عنكبوت البحر Austropallene halanychi إلى السطح لأول مرة في عام 2013 بواسطة سفينة الأبحاث الأمريكية Nathaniel B. Palmer. ولم يتمكن أندرو ماهون وزميلته جيسيكا زينبفينيج من التعرف عليه إلا مؤخرًا كنوع جديد من خلال التحليل الدقيق لشكل جسمه وعلم الوراثة.

يعد هذا الاكتشاف بمثابة تذكير بالأسرار الهائلة التي تكمن في محيطاتنا وأهمية الاستكشاف والبحث المستمر. ومع تعمق العلماء في المحيط الجنوبي، يمكننا أن نتوقع اكتشاف المزيد من الأنواع الرائعة والغريبة التي لم يعرفها العلم بعد.