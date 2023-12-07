تتمتع الدلافين بحساسية كهربائية ملحوظة، مما يفتح رؤى جديدة لقدراتها

في دراسة رائدة أجراها الدكتور تيم هوتنر والدكتور جويدو دينهاردت من جامعة روستوك ومركز العلوم البحرية في ألمانيا، تم اكتشاف أن الدلافين تمتلك إحساسًا فريدًا بالحساسية الكهربائية. كان يُعتقد سابقًا أنها مجرد بقايا منذ ولادتها، ويُعتقد أن الدمامل الموجودة على أنف عجول الدلفين قاروري الأنف، والمعروفة باسم الحفر الاهتزازية، تسمح للثدييات البالغة باستشعار المجالات الكهربائية الضعيفة.

وبعد الفحص الدقيق، وجد هوتنر ودنهاردت أن هذه الحفر الاهتزازية تشبه الهياكل الموجودة في أسماك القرش، والتي تمكنهما من اكتشاف المجالات الكهربائية. ولاختبار فرضيتهم، تحقق الباحثون مما إذا كانت الدلافين الأسيرة قارورية الأنف يمكنها الشعور بمجال كهربائي في الماء، ومن المثير للدهشة أن جميع الحيوانات أظهرت هذه القدرة.

وتشير الدراسة إلى أن الاستقبال الكهربائي لدى الدلافين قد يكون له آثار أوسع، خاصة فيما يتعلق بتوجيهها. ربما تستخدم الدلافين حاسة كهربائية للتنقل عبر المجال المغناطيسي للأرض. على سبيل المثال، السباحة عبر مناطق ضعيفة من المجال المغناطيسي للأرض بسرعة عادية تبلغ 10 م/ث يمكن أن تولد مجالًا كهربائيًا يمكن اكتشافه عبر الجسم. كلما أسرعوا في السباحة، زاد احتمال استشعارهم للمجال المغناطيسي للكوكب، مما يمكنهم من التنقل حول العالم باستخدام خريطة مغناطيسية.

لفهم حساسية الدلافين للمجالات الكهربائية بشكل أكبر، أجرى الباحثون تجارب باستخدام إناث الدلافين قارورية الأنف تدعى دونا ودوللي. قاموا بتدريب الدلافين على اكتشاف المجال الكهربائي الذي تنتجه الأقطاب الكهربائية فوق خطمهم، ووجدوا أن كلا الدلافين كانا حساسين للغاية للمجالات، وكانت دونا أكثر حساسية قليلاً للمجالات الأضعف. وكشفت الدراسة أيضًا أن الدلافين قد تكون قادرة على استشعار المجالات الكهربائية النابضة، على الرغم من أنها كانت أقل حساسية للمجالات المتناوبة مقارنة بالمجالات الثابتة.

تسلط هذه القدرة المكتشفة حديثًا الضوء على كيفية قيام الدلافين بالبحث عن الأسماك المخبأة في الرواسب، مما يسمح لها بتحديد موقع الفريسة في السنتيمترات القليلة الأخيرة قبل ضربها. وفي حين تظل أسماك القرش "النجوم الخارقة" في الحساسية الكهربائية، فهي قادرة على استشعار المجالات الكهربائية من الأسماك ضمن نطاق أوسع، فإن الحساسية الكهربائية لدى الدلافين توفر لها ميزة رائعة في نظامها البيئي تحت الماء.

يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لفهم القدرات المعرفية للدلافين ويسلط الضوء على أهمية مواصلة الاستكشاف لقدراتها الحسية. إن التفاعل المعقد بين حساسيتهم الكهربائية، وذكائهم، ومهاراتهم الملاحية هو شهادة على الطبيعة الرائعة لهذه المخلوقات البحرية.