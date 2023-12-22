دراسة تكشف كيف تؤثر الميكروبات الموجودة في ذباب الفاكهة على التكاثر

تسلط دراسة حديثة أجراها باحثون من اليابان والولايات المتحدة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الميكروبات الموجودة في ذباب الفاكهة في تعزيز تكاثرها. في حين أن التركيز الشائع على الميكروبات يتمحور حول الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في الأمعاء، فإن هذا البحث يؤكد على تأثير الميكروبات الموجودة في ميكروبيوم ذبابة الفاكهة على التحكم في الخلايا الجذعية للسلالة الجرثومية ونضج البيض اللاحق في إناث ذباب الفاكهة.

تلقي الدراسة، التي نشرت في مجلة Communications Biology، الضوء على الآليات الجزيئية التي تمكن الميكروبات من التأثير على نضوج الخلايا الجرثومية المسؤولة عن إنتاج البويضات والحيوانات المنوية. تصف المؤلفة الرئيسية ريتسوكو سوياما كيف يمكن للميكروبات تعديل مستويات الهرمونات ومساراتها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز خصوبة المضيف في حالات سوء التغذية.

قام فريق البحث بالتحقيق في تأثيرات الميكروبات على تكوين البويضات في ذباب الفاكهة، وتحديدًا ذبابة الفاكهة السوداء. ومن خلال التحليل الجيني، اكتشفوا أن الميكروبات تعزز الوظيفة الإنجابية عن طريق تسريع انقسام خلايا المبيض، وقمع موت الخلايا المبرمج، وزيادة إنتاج الخلايا الجذعية الجرثومية. تؤدي هذه العمليات في النهاية إلى زيادة عدد البويضات الناضجة عند الإناث.

تم العثور على تنشيط المسارات الهرمونية للإكديسون وهرمونات الأحداث في الخلايا الجذعية الجرثومية للتحكم في تعزيز الميكروبات للوظيفة الإنجابية. يلعب الإكديسون، وهو هرمون ستيرويدي ينظم انسلاخ الحشرات، دورًا حاسمًا في الزيادة التي يسببها الميكروب للخلايا الجذعية الجرثومية ونضج البويضات. من ناحية أخرى، فإن مسار هرمون الأحداث يشارك فقط في تكاثر الخلايا الجذعية الجرثومية.

لا تساهم نتائج هذه الدراسة في فهمنا للتفاعلات بين الميكروبات المضيفة فحسب، بل إنها توفر أيضًا إمكانيات جديدة لتحسين الصحة الإنجابية. قد تمهد المعرفة المكتسبة من هذا البحث الطريق لعلاجات جديدة تتضمن البروبيوتيك وتوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تعزيز الميكروبات للعمليات الإنجابية لدى مضيفها. مثل هذه التطورات يمكن أن توفر سبلا واعدة لتحسين الخصوبة وعلاج العقم.

المصدر: جامعة أوساكا