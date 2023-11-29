رؤى جديدة حول آثار أقدام الطيور القديمة التي كشف عنها التحليل الأحفوري

كشف تحليل حديث لآثار أقدام أحفورية ثلاثية الأصابع تم اكتشافها في جنوب إفريقيا عن رؤى رائعة حول تطور أقدام الطيور في الديناصورات. تم التعرف على آثار الأقدام، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 210 مليون سنة، على أنها أقدم آثار أقدام الطيور التي تم العثور عليها على الإطلاق. وسلطت النتائج، التي نشرت في مجلة PLOS One، الضوء على المراحل الأولى لتطور الطيور.

ويشير المؤلف الرئيسي للدراسة والجيولوجي، الدكتور مينغاه أبراهامز من جامعة كيب تاون، إلى أن آثار الأقدام هذه على الأرجح كانت من صنع الديناصورات بسبب عمرها. في حين أن معظم الديناصورات ذوات الأقدام، بما في ذلك الديناصور ريكس العظيم، تمتلك أقدامًا ذات ثلاثة أصابع، فقد أظهرت بعض الآثار التي تم فحصها خصائص فريدة تشبه آثار أقدام الطيور. كان لهذه القيم المتطرفة أصابع أضيق، ومسافة أوسع، وامتداد أقصر للإصبع المركزي، مما يميزها عن مطبوعات الثيروبودات النموذجية.

وعلى الرغم من هذا الاكتشاف، فإن الحيوان المسؤول عن هذه الآثار لا يزال مجهولا، مما يجعل العلماء غير متأكدين من علاقته بالطيور. يمكن أن تمثل آثار الأقدام القديمة هذه حلقة مفقودة حاسمة في تطور الطيور أو تنتمي إلى الزواحف التي تطورت بشكل مستقل بأقدام تشبه الطيور. إن الاختلاف في شكل بصمة القدم، المتأثر بالمواد المختلفة التي خطاها الحيوان، يزيد من تعقيد تحديد السمات الجسدية في الحيوانات المنقرضة.

توضح الدكتورة جوليا كلارك، عالمة الحفريات الفقارية من جامعة تكساس في أوستن، أن آثار الأقدام توفر سجلاً فريدًا ولكنها تقدم أيضًا مستوى من عدم اليقين. ومع ذلك، فإن هذه الآثار القديمة تقدم رؤى قيمة حول فترة حرجة من التنوع المورفولوجي في الأركوصورات، وهي مجموعة الزواحف القديمة التي تضم الديناصورات.

وعثر فريق البحث على المسارات الشبيهة بالطيور بينما كان يسير على خطى عالم الحفريات الفرنسي بول إلينبرغر، الذي اكتشف آثار الأقدام في منتصف القرن العشرين. ومن خلال تحليل الصور الأرشيفية والرسومات والقوالب، بالإضافة إلى إنشاء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد، حدد العلماء فئتين متميزتين من المسارات. كانت مسارات Morphotype I أطول قليلاً، مع أصابع مستديرة وقوية، في حين كانت مسارات Morphotype II تشبه إلى حد كبير مطبوعات الطيور الحديثة، مع أرقام مفلطحة أوسع.

تقدم مسارات Trisauropodiscus المكتشفة حديثًا، والتي تسبق أقدم الحفريات الهيكلية للطيور بحوالي 60 مليون سنة، دليلًا مهمًا على الأصول القديمة للأقدام الشبيهة بالطيور. وتساهم الدراسة في فهم أفضل لتطور الديناصورات والطيور، وإظهار التنوع الملحوظ للأركوصورات خلال هذه الفترة الحاسمة.

أسئلة وأجوبة

ما هي أقدم آثار أقدام الطيور التي تم العثور عليها على الإطلاق؟

يعود تاريخ أقدم آثار أقدام الطيور التي تم العثور عليها إلى أكثر من 210 مليون سنة. تم اكتشاف آثار الأقدام ذات الأصابع الثلاثة هذه في جنوب إفريقيا، وهي تنتمي إلى نوع غير معروف من الديناصورات أو الزواحف.

هل توفر آثار الأقدام دليلاً على التطور المبكر للطيور؟

تمثل آثار الأقدام دليلا حاسما في فهم التطور المبكر للطيور. ويشيرون إلى أن مورفولوجيا القدم الشبيهة بالطيور كانت موجودة في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، حيث سبقت أقدم حفريات الهيكل العظمي للطيور المعروفة بحوالي 60 مليون سنة.

ما الذي يميز آثار أقدام الطيور هذه عن آثار أقدام الديناصورات النموذجية؟

تختلف آثار أقدام الطيور عن آثار أقدام الديناصورات النموذجية بعدة طرق. لديهم أصابع أضيق، ومساحة أوسع، وامتداد أقصر للإصبع المركزي. تشبه هذه الخصائص الفريدة آثار أقدام الطيور الحديثة وتشير إلى مرحلة مبكرة محتملة في تطور أقدام الطيور.

لماذا يعتبر تحديد السمات الجسدية للحيوانات المنقرضة تحديًا بناءً على آثار الأقدام؟

قد يكون تحديد السمات الفيزيائية للحيوانات المنقرضة من آثار الأقدام فقط أمرًا صعبًا بسبب الاختلافات في شكل البصمة الناتجة عن المواد المختلفة التي خطاها الحيوان. توفر آثار الأقدام المتحجرة بيانات قيمة ولكنها غير مؤكدة في بعض الأحيان لفهم الأنواع المنقرضة ومورفولوجيتها.