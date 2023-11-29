استكشاف آثار الأقدام القديمة: رؤى حول الزواحف الشبيهة بالطيور

كشف تحليل جديد لآثار الأقدام الأحفورية في جنوب إفريقيا عن رؤى مثيرة للاهتمام حول الزواحف القديمة التي جابت الأرض منذ أكثر من 210 مليون سنة. آثار الأقدام ذات الثلاثة أصابع، التي تشبه آثار أقدام الطيور، صنعتها الزواحف ذات القدمين، وتسبق أقدم حفريات الهيكل العظمي للطيور المعروفة بحوالي 60 مليون سنة. وقد نشرت النتائج مؤخرا في مجلة PLOS One.

ووفقا للدكتور مينغاه أبراهامز، محاضر العلوم الجيولوجية في جامعة كيب تاون، فمن المحتمل أن تكون آثار الأقدام هذه من صنع الديناصورات بسبب عمرها. من بين المسارات، برزت بعض المطبوعات من خلال وجود أرقام مركزية أقصر، وتباعد أوسع، وأصابع قدم أضيق، تشبه آثار أقدام الطيور. إلا أن العلاقة بين هذه المسارات والطيور ليست واضحة بعد. ويمكن أن تمثل الحلقة المفقودة في تطور الطيور أو تنتمي إلى الزواحف التي تطورت بشكل مستقل بأقدام تشبه الطيور.

تم اكتشاف آثار الأقدام هذه، المعروفة باسم Trisauropodiscus، في الأصل في منتصف القرن العشرين ونسبت إلى عالم الحفريات الفرنسي بول إلينبرجر. يشير Ichnogenus إلى جنس يعتمد على الحفريات النزرة بدلاً من بقايا الجسم المتحجرة. على مر السنين، كان هناك جدل بين علماء الحفريات فيما يتعلق بتقارب الطيور مع مسارات Trisauropodiscus. لم تكن كل هذه المسارات تشبه الطيور، ويمكن للاختلافات في شكل بصمة القدم أن تعقد عملية تحديد السمات الجسدية للحيوانات المنقرضة.

توفر الدراسة رؤى قيمة حول التنوع المورفولوجي للأركوصورات خلال العصر الترياسي. في حين أن آثار الأقدام لا تتطابق مع أي حفريات حيوانات معروفة من المنطقة والفترة الزمنية، إلا أنها تقدم أدلة حول تطور السمات الشبيهة بالطيور في الزواحف. وهذا يسلط الضوء على أهمية آثار الأقدام كسجل فريد في أبحاث الحفريات، حتى مع وجود الشكوك المتأصلة.

بدأ التحقيق في مسارات Trisauropodiscus في عام 2016، على خطى بول إلينبرجر. استخدم فريق البحث معايير تكنولوجية حديثة، بما في ذلك زيارات المواقع الأحفورية، وتحليل الأرشيف، وإنشاء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد لآثار الأقدام.

بشكل عام، توسع هذه الدراسة فهمنا للزواحف القديمة وتكيفاتها التطورية. ستستمر الأبحاث والاكتشافات الإضافية في مجال علم الحفريات في تسليط الضوء على التاريخ الرائع للحياة على الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هي المنشأ والأنماط المورفولوجية؟

ج: إن ichnogenus هو جنس يتم تحديده من خلال آثار الحفريات، مثل آثار الأقدام أو الانطباعات الأخرى التي خلفتها الحيوانات. تشير الأنماط المورفولوجية إلى فئات متميزة من المسارات بناءً على أشكالها وخصائصها.

س: كيف تم تحليل آثار التريصوروبوديكوس؟

ج: قام العلماء بمراجعة إجمالي 163 مسارًا وقسموها إلى نوعين شكليين. وتضمن التحليل دراسة الصور الأرشيفية والرسومات والقوالب، بالإضافة إلى إنشاء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد لآثار الأقدام.

س: هل تقدم آثار الأقدام هذه دليلاً على تطور الطيور؟

ج: يمكن أن تمثل آثار الأقدام الدليل المفقود في تطور الطيور أو الزواحف ذات الصلة الوثيقة التي تطورت بشكل مستقل بأقدام تشبه الطيور. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإنشاء اتصال نهائي.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة لفهمنا للأركوصورات؟

ج: تقدم الدراسة نظرة ثاقبة للتنوع المورفولوجي للأركوصورات خلال العصر الترياسي. وهو يسلط الضوء على وجود أعضاء غير معروفين ضمن مجموعة الزواحف القديمة هذه ذات سمات تشبه الطيور، مما يوسع معرفتنا بهذه الفترة الزمنية الحرجة.