يكشف البحث عن تأثير تفاعلات الخيوط على الشبكات الخلوية

توصل باحثون في جامعتي غوتنغن ووارويك إلى اكتشاف مذهل حول الخواص الهيكلية والميكانيكية للأكتين، وهو بروتين موجود في جميع الخلايا الحية. يلعب الأكتين دورًا حيويًا في الوظائف الخلوية المختلفة، بما في ذلك تقلص العضلات، وإشارات الخلية، والشكل.

ركزت الدراسة على شكلين إسويين من الأكتين المعروفين باسم جاما أكتين وبيتا أكتين. يختلف هذين الشكلين الإسويين ببعض الأحماض الأمينية فقط، لكن تأثيرهما على البنية الخلوية كبير. عادة، يتم العثور على خليط من كلا الأشكال الإسوية في الطبيعة. ومع ذلك، قام الباحثون بفصل الأشكال الإسوية وفحصها بشكل فردي.

وباستخدام تقنيات متخصصة في الفيزياء الحيوية والهندسة الحيوية، قام الباحثون بتحليل سلوك شبكات الخيوط التي تشكلها كل شكل إسوي. كشفت النتائج، التي نشرت في مجلة Nature Communications، عن خصائص مميزة للأشكال الإسوية. يفضل جاما أكتين تكوين شبكات صلبة بالقرب من قمة الخلية، بينما يفضل بيتا أكتين تكوين حزم متوازية ذات نمط تنظيمي محدد. ويعزى الاختلاف في السلوك إلى التفاعل الأقوى لجاما-أكتين مع أيونات معينة موجبة الشحنة، مما يجعل شبكاتها أكثر صلابة مقارنة بتلك التي تشكلها بيتا-أكتين.

ويؤكد البروفيسور أندرياس جانشوف من معهد الكيمياء الفيزيائية بجامعة غوتنغن أن هذه النتائج توفر رؤى جديدة لديناميات شبكات البروتين داخل الخلايا. يساهم البحث في فهم أفضل للعمليات الخلوية الأساسية وله آثار على الميكانيكا الخلوية، مثل نمو الخلايا، والانقسام، والنضج في الأنسجة.

تمتد آثار هذا البحث إلى ما هو أبعد من علم الأحياء الخلوي، مع تطبيقات محتملة في علم الأحياء التطوري ومجالات البحث الأخرى. ومن خلال الكشف عن تأثير تفاعلات الخيوط على الشبكات الخلوية، يمكن للعلماء استكشاف طرق جديدة لدراسة الوظائف الخلوية المعقدة وتعزيز معرفتنا بتعقيدات الخلية.