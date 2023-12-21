باراتيثيس: بحيرة الأرض العملاقة المفقودة

ملخص: حصلت بحيرة باراتيثيس، المعروفة أيضًا باسم بحيرة باراتيثيس، أخيرًا على الاعتراف في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر بحيرة في تاريخ الأرض. بحجم أكبر بعشر مرات من جميع البحيرات الحديثة على الأرض مجتمعة، امتدت بحيرة باراتيثيس من النمسا إلى تركمانستان وتحتوي على 10 ميل مكعب من الماء. وكانت البحيرة، التي كانت موجودة منذ حوالي 407,000 مليون سنة، موطنًا للأنواع العملاقة القديمة وشهدت تغيرات كبيرة بسبب التقلبات المناخية. تُرى بقايا باراتيثيس في البحر الأسود وبحر قزوين وبحر آرال. توفر دراسة باراتيثيس رؤى قيمة في معالجة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية المتعلقة بتغير المناخ والبحار السامة.

لقد حققت باراتيثيس، إحدى عجائب الماضي القديم للأرض المفقودة منذ زمن طويل، مكانها الصحيح في كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية. هذا المسطح المائي الضخم، المعروف باسم بحيرة باراتيثيس، قزم جميع البحيرات الحديثة من حيث حجمه الهائل. تمتد على مساحة 1.08 مليون ميل مربع، وتحتوي على ما يقرب من 10 أضعاف كمية المياه التي تحتويها جميع البحيرات الموجودة حاليًا على كوكبنا.

يعود تاريخ نهر باراتيثيس إلى ما يقرب من 11.6 مليون سنة، وقد غطى مساحة شاسعة من النمسا في الغرب إلى تركمانستان في الشرق. داخل هذه البحيرة الممتدة، ازدهرت ثروة لا تصدق من الحياة القديمة. الأنواع العملاقة مثل حوت البالين Cetotherium riabinini و Deinotherium proboscidean تسمى Paratethys home.

وعلى مدى ملايين السنين، فقدت البحيرة تدريجيًا الكثير من مياهها ومساحتها السطحية حتى اختفت في النهاية. ومن اللافت للنظر أن بقايا هذا الجسم المائي الضخم لا يزال من الممكن رؤيتها اليوم في شكل البحر الأسود وبحر قزوين وبحر آرال.

الباحثون والعلماء متحمسون لدراسة باراتيثيس لأكثر من مجرد أهميتها التاريخية. ومن خلال دراسة استجابات البحيرة لتقلبات المناخ، يمكن اكتساب رؤية قيمة في معالجة الأزمات البيئية الحالية والمستقبلية، وخاصة في البحار السامة مثل البحر الأسود.

ومن الجدير بالذكر أن الطبقات الرسوبية للبحر الأسود تحتوي على غاز الميثان المحتجز، وهو أحد غازات الدفيئة القوية. ومن الممكن أن يؤدي تغير المناخ إلى إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي، مما يزيد من تفاقم التحديات البيئية. وفي الوقت نفسه، تعمل هذه البحار كمصارف للكربون، حيث تخزن غازات الدفيئة وتقدم حلولاً محتملة للتخفيف من تغير المناخ.

إن إدراج باراتيثيس في موسوعة غينيس للأرقام القياسية يحتفل بظاهرة جيولوجية غير عادية شكلت ماضي الكوكب. إنه يذكرنا بالترابط بين تاريخ الأرض والتحديات البيئية الحالية. يعد فيلم Parathethys بمثابة قصة آسرة عن مرونة الكوكب القديمة وأهمية فهم أنظمتنا البيئية الهشة والحفاظ عليها.