إعادة اكتشاف الخلد الذهبي بعيد المنال في جنوب أفريقيا يثير الأمل في الحفاظ على البيئة

بعد ما يقرب من قرن من الافتراض بالانقراض، جلب اكتشاف رائع أملًا جديدًا لبقاء حيوان الخلد الذهبي لدي وينتون في جنوب إفريقيا. وظهر هذا المخلوق الصغير، المعروف بقدرته على "السباحة" عبر الرمال، على الشاطئ على طول الساحل الشمالي الغربي للبلاد، مما أذهل الباحثين الذين كانوا يبحثون بلا كلل عن أي علامة على وجوده.

يعد الخلد الذهبي لـ De Winton من الأنواع المراوغة التي أسرت العلماء بسبب جاذبيتها وخجلها الشديد. هذه المخلوقات العمياء لديها ميل للاختباء في المناطق التي يصعب الوصول إليها وتمتلك سمعًا حساسًا للغاية، مما يمكنها من اكتشاف حتى أدنى الاهتزازات الأرضية. ويعود آخر تأكيد علمي لوجودها إلى عام 1936، مما ترك العديد من الخبراء يخشون انقراضها.

دون رادع، شرع فريق من الباحثين المتفانين من مؤسسة الحياة البرية المهددة بالانقراض (EWT) وجامعة بريتوريا في عملية بحث مكثفة، تغطي ما يصل إلى 18 كيلومترًا من موائل الكثبان الرملية يوميًا لعدة أشهر. باستخدام بوردر كولي الذي يستشعر الرائحة ويُدعى جيسي، تمكنوا من اكتشاف آثار أنفاق حيوانات الخلد تحت الأرض.

وجاء هذا الإنجاز من خلال تحليل عينات الحمض النووي البيئي، والتي شملت الجلد والشعر وإفرازات الجسم التي تم جمعها من التربة على شاطئ بورت نولوث. وتم جمع أكثر من 100 عينة بدقة من الكثبان الرملية. على الرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا بعد من رؤية الخلد الأعمى جسديًا، إلا أنهم تمكنوا من التقاط مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية لتوثيق النتائج التي توصلوا إليها.

إن إعادة اكتشاف شامة دي وينتون الذهبية لها أهمية كبيرة في مجال الحفاظ على البيئة. وفي عام 2017، تم إدراج هذا النوع في قائمة أفضل 25 حيوانًا مفقودًا منذ فترة طويلة، والتي جمعتها منظمة Re:wild غير الحكومية. وبفضل التصميم الذي لا ينضب لفريق البحث، تم الآن إعادة اكتشاف 11 نوعًا من القائمة.

وأثنت كريستينا بيجز، المتخصصة في الأنواع المفقودة من Re:wild، على جهود الأفراد المتفانين الذين جعلوا هذا الاكتشاف الرائع ممكنًا. وشددت على أهمية حماية الموائل التي تتواجد فيها هذه الشامات المهددة والنادرة. إن استخدام التقنيات المبتكرة، مثل أخذ عينات الحمض النووي البيئي، يسلط الضوء على إمكانية العثور على أنواع أخرى مفقودة.

في حين أن هذا الاكتشاف يجلب الأمل، إلا أن الخلد الذهبي في دي وينتون لا يزال يواجه مخاطر التعدين والتطورات السكنية بالقرب من موائله الشاطئية. تعتبر جهود الحفظ المستمرة ذات أهمية قصوى لضمان بقاء هذه الأنواع غير العادية، وعلى نطاق أوسع، تنوع الحياة على كوكبنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الخلد الذهبي؟

ج: الخلد الذهبي حيوان ثديي صغير الحجم يعيش في جنوب أفريقيا. ويتميز بفروه الذهبي وتكيفه الفريد للعيش تحت الأرض.

س: كيف تم إعادة اكتشاف شامة دي وينتون الذهبية؟

ج: تم إعادة اكتشاف شامة دي وينتون الذهبية من خلال مجموعة من الأبحاث الميدانية المكثفة، واستخدام كلب كاشف للرائحة، وتحليل عينات الحمض النووي البيئية.

س: ما سبب أهمية إعادة اكتشاف شامة دي وينتون الذهبية؟

ج: إن إعادة اكتشاف شامة دي وينتون الذهبية أمر مهم لأنه يوفر الأمل في الحفاظ على الأنواع التي كان يُعتقد منذ فترة طويلة أنها انقرضت. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى حماية موائل الأنواع المهددة والنادرة.

س: ما هو دور أخذ عينات الحمض النووي البيئي؟

ج: يتضمن أخذ عينات الحمض النووي البيئي تحليل المواد الوراثية (مثل الجلد والشعر وإفرازات الجسم) الموجودة في البيئة للكشف عن وجود أنواع معينة. إنها أداة قيمة لدراسة الحيوانات المراوغة والتي يصعب العثور عليها.