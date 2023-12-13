تكشف الدراسة عن عوامل متعددة تؤثر على شكل الحفر الأثرية

تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة Physical Review E إلى أن الكويكبات المتكتلة والمترابطة بشكل فضفاض والتي تدور بشكل كرة منحنية ربما لعبت دورًا في تشكيل بعض الحفر الأكثر تميزًا على الأرض، بما في ذلك حفرة بارينجر في أريزونا. وخلافا للتوقعات، وجدت الدراسة أن الكويكبات التي تدور بسرعة تخلق حفرا أوسع وأقل عمقا مقارنة بنظيراتها التي تدور بشكل أبطأ.

يمكن العثور على الحفر الصدمية في العديد من الأجسام الصخرية في النظام الشمسي، بأشكال وهياكل متنوعة. وقد تم تحديد عوامل مثل سرعة الكويكب عند الاصطدام سابقًا على أنها تساهم في هذا التنوع. ومع ذلك، ركزت الدراسة الجديدة على عاملين مهملين: دوران الكويكب وتكتله.

أجرى الباحثون عمليات محاكاة للتحقيق في تأثيرات الدوران والتكتل على تكوين الحفرة. لقد صنعوا مقذوفات افتراضية تشبه الكويكبات مكونة من آلاف الصخور الصغيرة المتجمعة معًا بفعل الجاذبية، مما يشبه بنية العديد من الكويكبات في الواقع. ثم تم إسقاط هذه المقذوفات على سطح كوكب محاكى.

وكشفت الدراسة أن الكويكبات المربوطة بإحكام ذات الدوران السريع قد حفرت فوهات ضيقة وعميقة، في حين شكلت "أكوام الركام" المربوطة بشكل فضفاض فتحات واسعة وضحلة عند الاصطدام. تُستخدم طاقة الكويكب الدوار جزئيًا لكسر الروابط التي تربط مكوناته معًا، مما يتسبب في تشتت الشظايا. ونتيجة لذلك، فهي لا تخترق الأرض بعمق مثل الكويكبات غير الدوارة.

وأوضح الباحث الرئيسي إريك فرانكلين من جامعة كامبيناس البرازيلية أن انتشار الحبيبات التي تشكل المقذوف لحظة الاصطدام يحدد عرض وضحالة الحفرة الناتجة.

بالإضافة إلى حفرة بارينجر في أريزونا، تم تحديد فوهة فلين كريك على شكل صحن في ولاية تينيسي أيضًا كنتيجة محتملة لتأثير يشبه كرة المنحنى. إن المزيد من الفهم لدوران الكويكبات وتكتلها سيساعد العلماء على اكتساب نظرة ثاقبة حول تكوين وانتشار أنواع مختلفة من الحفر.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية أخذ عوامل متعددة في الاعتبار عند دراسة أشكال وهياكل الحفر الناتجة عن الاصطدام، مما يساهم في معرفتنا باللقاءات السماوية في جميع أنحاء النظام الشمسي.