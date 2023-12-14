العنوان: تم الكشف عن رؤى جديدة حول تفاعلات المادة الخفيفة من خلال التحليل الطيفي لامتصاص الأشعة السينية الناعمة في الأتو ثانية

ملخص: قام الباحثون في معهد العلوم الضوئية (ICFO) بتطوير تقنية رائدة تسمى التحليل الطيفي لامتصاص الأشعة السينية الناعمة بالأتوثانية والتي تمكن من دراسة الديناميكيات الإلكترونية بدقة زمنية فائقة السرعة. باستخدام نبضات الأشعة السينية الناعمة من الأتو ثانية، والتي تصل مدتها إلى 23 أتوثانية وتغطي نطاقًا واسعًا من عرض نطاق الأشعة السينية الناعمة المتماسك، يمكن للعلماء التحقق من البنية الإلكترونية الكاملة للمواد في الوقت الفعلي. في دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications، لاحظ باحثو ICFO زيادة ناجمة عن الضوء في الموصلية في الجرافيت عن طريق التلاعب بحالة الجسم المتعدد للمادة.

استخدم الباحثون نبضات ضوئية ذات دورة فرعية مستقرة ومغلفة وطورية للحث على حالة هجينة من المادة الخفيفة في الجرافيت. ثم قاموا بفحص المادة باستخدام نبضات من الأشعة السينية الناعمة من الأتو ثانية، مما سمح لهم بمراقبة الديناميكيات الإلكترونية وتغيرات الموصلية عند حافة الكربون K. هذه الزيادة في الموصلية الناجمة عن الضوء موجودة بسبب التفاعل القوي بين الضوء والمادة، مما يؤدي إلى حالة فريدة تعرف باسم هجين المادة الخفيفة.

على عكس الطرق السابقة التي كانت تعالج المواد فيزيائيًا لدراسة الخصائص الإلكترونية، قام الباحثون بإثارة الجرافيت بصريًا باستخدام نبضة ضوئية قوية. ومن خلال ملاحظة استرخاء الإلكترونات وتفاعلها مع الشبكة، تمكن العلماء من تمييز زيادة في الموصلية الضوئية للمادة، وعرض خصائص تذكرنا بمرحلة الموصلية الفائقة.

يوفر هذا الإنجاز رؤى قيمة في مجال ديناميكيات العديد من الأجسام ويفتح إمكانيات جديدة لمعالجة خصائص المواد والتحكم فيها باستخدام الضوء. قد تمتد تطبيقات هذا البحث إلى مجالات مثل الدوائر المتكاملة الضوئية والحوسبة البصرية، حيث يتم استخدام الضوء لمعالجة الإلكترونات والتحكم في خصائص المواد. توفر النتائج التي تم الحصول عليها من خلال التحليل الطيفي لامتصاص الأشعة السينية الناعمة بأتوثانية طرقًا جديدة لدراسة وفهم المراحل المترابطة للمادة في الوقت الفعلي، والتي تعتبر ضرورية لتطوير التقنيات الحديثة.